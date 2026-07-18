Gwiazda God of War: Laufey odpowiada krytykom. „W żadnym wszechświecie ta gra nie jest zła”

Deborah Ann Woll nie przejmuje się falą negatywnych komentarzy po zapowiedzi nowej odsłony serii. Aktorka jest przekonana, że gracze otrzymają świetną produkcję.
Zapowiedź God of War: Laufey wywołała spore emocje wśród fanów PlayStation. Część graczy z entuzjazmem przyjęła możliwość wcielenia się w Faye, inni krytykowali odejście od Kratosa jako głównego bohatera. W sieci pojawiły się również liczne komentarze wymierzone w Deborah Ann Woll, która ponownie użyczyła postaci swojego głosu i wizerunku. Aktorka postanowiła się do tego ustosunkować.
Aktorka nadchodzącego God of War jest przekonana, że gra jest świetna
Podczas spotkania z fanami na Florida Supercon aktorka została zapytana, jak odbiera internetową krytykę. Jej odpowiedź była wyjątkowo spokojna, wyrażała też pewność w stosunku do powstającej gry.
Szczerze mówiąc, myślałam, że bardziej mnie to dotknie. Po pierwsze, nie korzystam z mediów społecznościowych, więc to pomaga. Po drugie, czuję się całkowicie niewzruszona, bo po prostu wiem, że ta gra jest świetna. To w porządku, jeśli nie jest w twoim guście, ale w żadnym wszechświecie nie jest zła.
GramTV przedstawia:
Znaczna część negatywnych komentarzy po zapowiedzi gry dotyczyła nie samej rozgrywki, lecz faktu, że po raz pierwszy w historii serii główną bohaterką została kobieta. W sieci pojawiły się także ataki wymierzone w wygląd aktorki oraz model Laufey w grze. Deborah Ann Woll podkreśla jednak, że nie zamierza przejmować się internetowymi sporami i jest przekonana o jakości produkcji.
Na razie o God of War: Laufey wiadomo stosunkowo niewiele. Sony Santa Monica potwierdziło jednak, że produkcja przywróci bardziej dynamiczny system walki inspirowany klasyczną trylogią i ukaże się również na fizycznych nośnikach. Gra wciąż nie ma oficjalnej daty premiery, choć obecnie mówi się o debiucie w 2027 roku. Tymczasem niedawno informowano o problemach na planie serialowego God of War.
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