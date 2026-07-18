Gwiazda God of War: Laufey odpowiada krytykom. „W żadnym wszechświecie ta gra nie jest zła”

Deborah Ann Woll nie przejmuje się falą negatywnych komentarzy po zapowiedzi nowej odsłony serii. Aktorka jest przekonana, że gracze otrzymają świetną produkcję.

Zapowiedź God of War: Laufey wywołała spore emocje wśród fanów PlayStation. Część graczy z entuzjazmem przyjęła możliwość wcielenia się w Faye, inni krytykowali odejście od Kratosa jako głównego bohatera. W sieci pojawiły się również liczne komentarze wymierzone w Deborah Ann Woll, która ponownie użyczyła postaci swojego głosu i wizerunku. Aktorka postanowiła się do tego ustosunkować.

Aktorka nadchodzącego God of War jest przekonana, że gra jest świetna

Podczas spotkania z fanami na Florida Supercon aktorka została zapytana, jak odbiera internetową krytykę. Jej odpowiedź była wyjątkowo spokojna, wyrażała też pewność w stosunku do powstającej gry.