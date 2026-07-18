Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda God of War: Laufey odpowiada krytykom. „W żadnym wszechświecie ta gra nie jest zła”

Jakub Piwoński
2026/07/18 15:00
0
0

Deborah Ann Woll nie przejmuje się falą negatywnych komentarzy po zapowiedzi nowej odsłony serii. Aktorka jest przekonana, że gracze otrzymają świetną produkcję.

Zapowiedź God of War: Laufey wywołała spore emocje wśród fanów PlayStation. Część graczy z entuzjazmem przyjęła możliwość wcielenia się w Faye, inni krytykowali odejście od Kratosa jako głównego bohatera. W sieci pojawiły się również liczne komentarze wymierzone w Deborah Ann Woll, która ponownie użyczyła postaci swojego głosu i wizerunku. Aktorka postanowiła się do tego ustosunkować.

God of War: Laufey
God of War: Laufey

Aktorka nadchodzącego God of War jest przekonana, że gra jest świetna

Podczas spotkania z fanami na Florida Supercon aktorka została zapytana, jak odbiera internetową krytykę. Jej odpowiedź była wyjątkowo spokojna, wyrażała też pewność w stosunku do powstającej gry.

Szczerze mówiąc, myślałam, że bardziej mnie to dotknie. Po pierwsze, nie korzystam z mediów społecznościowych, więc to pomaga. Po drugie, czuję się całkowicie niewzruszona, bo po prostu wiem, że ta gra jest świetna. To w porządku, jeśli nie jest w twoim guście, ale w żadnym wszechświecie nie jest zła.

GramTV przedstawia:

Znaczna część negatywnych komentarzy po zapowiedzi gry dotyczyła nie samej rozgrywki, lecz faktu, że po raz pierwszy w historii serii główną bohaterką została kobieta. W sieci pojawiły się także ataki wymierzone w wygląd aktorki oraz model Laufey w grze. Deborah Ann Woll podkreśla jednak, że nie zamierza przejmować się internetowymi sporami i jest przekonana o jakości produkcji.

Na razie o God of War: Laufey wiadomo stosunkowo niewiele. Sony Santa Monica potwierdziło jednak, że produkcja przywróci bardziej dynamiczny system walki inspirowany klasyczną trylogią i ukaże się również na fizycznych nośnikach. Gra wciąż nie ma oficjalnej daty premiery, choć obecnie mówi się o debiucie w 2027 roku. Tymczasem niedawno informowano o problemach na planie serialowego God of War.

Źródło:https://www.eurogamer.net/god-of-war-laufey-deborah-ann-woll-unbothered

Tagi:

News
Sony
God of War
gra zręcznościowa
Sony Interactive Entertainment
postać
przygodowa gra akcji
aktorka
Bohaterka
Deborah Ann Woll
God of War: Laufey
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112