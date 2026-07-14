To on mógł zostać gwiazdą kultowej gry Rockstar. Ostatecznie twórcy dali rolę jego koledze z planu

Twórca scenariusza LA Noire ujawnił, że gwiazda Mad Men była poważnym kandydatem do głównej roli. O wszystkim zadecydował jednak charakter bohatera.

Rockstar Games od lat stawia przede wszystkim na aktorów głosowych i mniej rozpoznawalne twarze, nawet przy swoich największych produkcjach. Okazuje się jednak, że jedna z najbardziej cenionych gier studia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Twórcy LA Noire rozważali bowiem obsadzenie w głównej roli Jona Hamma, gwiazdy serialu Mad Men.

Jon Hamm był blisko głównej roli w LA Noire

Informację ujawnił scenarzysta LA Noire, Daniel McMahon, w rozmowie z youtuberem Cade'em Onderem. Jak przyznał, w czasie prac nad grą popularność Mad Men sprawiła, że Jon Hamm wydawał się idealnym kandydatem do wcielenia się w detektywa Cole'a Phelpsa. Ostatecznie wybór padł jednak na Aarona Statona, serialowego kolegę Hamma z planu Mad Men. Zdaniem McMahona lepiej pasował on do osobowości głównego bohatera.