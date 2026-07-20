Gwiazda Baldur's Gate 3 i Clair Obscur: Expedition 33 rezygnuje z ważnej roli. Aktorka tłumaczy swoją decyzję

Jennifer English nie użyczy już głosu głównej bohaterce Tides of Annihilation. Laureatka nagród postanowiła wycofać się z projektu, stawiając na własne zdrowie.

Nieoczekiwane zmiany dotknęły jedną z najbardziej wyczekiwanych gier akcji ostatnich miesięcy. Jennifer English, znana graczom przede wszystkim z ról w Baldur's Gate 3 i Clair Obscur: Expedition 33, poinformowała o rezygnacji z udziału w Tides of Annihilation. Aktorka podkreśliła, że decyzja była trudna, ale konieczna ze względu na jej zdrowie psychiczne i fizyczne. Wystąpiła w Baldur's Gate 3 i Clair Obscur: Expedition 33. Nie wystąpi w Tides of Annihilation W opublikowanym oświadczeniu English przyznała, że w ostatnim czasie musiała na nowo przeanalizować swoje zawodowe zobowiązania.

Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję czasu na odpoczynek i odpowiednie zadbanie o swoje zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Dlatego podjęłam trudną, ale osobiście konieczną decyzję o odejściu z projektu, który wkracza w kolejny etap produkcji.

GramTV przedstawia:

Aktorka zaznaczyła, że mimo rezygnacji z roli Gwendolyn nadal będzie wspierać zespół deweloperów jako doradczyni. Co więcej, sama poleciła twórcom inną aktorkę, która – jej zdaniem – idealnie odnajdzie się w tej roli. Deweloperzy ujawnili również, że nowa odtwórczyni roli Gwendolyn jest już nagrywana, a gracze usłyszą jej interpretację bohaterki podczas grywalnego dema przygotowanego na gamescom 2026. Jej nazwisko pozostaje jednak na razie tajemnicą. Studio Eclipse Glow Games zapewniło, że w pełni rozumie decyzję English i szanuje fakt, że postanowiła postawić własne dobro na pierwszym miejscu. Tides of Annihilation zostało zapowiedziane podczas State of Play w lutym 2025 roku. Produkcja chińskiego studia Eclipse Glow Games przeniesie graczy do współczesnego Londynu połączonego z legendami arturiańskimi. Wcielimy się w Gwendolyn, która wyruszy na poszukiwanie Świętego Graala, korzystając z pomocy widmowych Rycerzy Okrągłego Stołu. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, jednak wciąż nie otrzymała daty premiery. Niedawno ujawniono jednak kulisy produkcji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









