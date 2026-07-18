James Bond jak Inspektor Gadżet? Twórcy 007 First Light musieli stonować arsenał

007 First Light okazało się triumfalnym powrotem Agenta Jej Królewskiej Mości na łono świata gier. Chociaż sama gra mogła wyglądać inaczej niż
W początkowym etapie prac IO Interactive brało pod uwagę odmienny sposób rozgrywki. Ale finalnie z niego zrezygnowało.
To nie jest gra o Inspektorze Gadżecie
Jedną z rzeczy, z których kojarzony jest James Bond, są liczne fantastyczne gadżety. Agent 007 niejednokrotnie wychodził żywy z największej kabały właśnie dzięki nim. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z IOI również młodego Bonda chcieli w takowe gadżety wyposażyć. W pewnym momencie uznano jednak, że trzeba z tym zastopować i znaleźć odpowiedni balans. Ostatecznie więc 007 posiada tylko kilka tego typu przedmiotów, co z jednej strony może przeszkadzać wieloletnim fanom franczyzy, ale z drugiej pozwala bardziej skupić się na samym szpiegostwie. Mimo to twórcy nie wykluczają, że w przyszłości arsenał głównego bohatera 007 First Light się nie powiększy.
W rozmowie z GameSpotem wypowiedział się na ten temat starszy projektant walki, Tom Marcham:
Mieliśmy w grze rzeczy, które wydawały nam się fajne, ale podczas rozgrywki okazywało się, że wcale takie nie są, a jedynie wyglądają niedorzecznie. Zdecydowanie był moment, w którym wydawało się, że Bond stał się Inspektorem Gadżetem i musieliśmy to stonować.
Nie chcieliśmy wchodzić w zbyt growe motywy, w których ciągle używałby taserów czy rzutek uśpiających. To jakby nie pasowało do tej postaci. To skierowało nas na ścieżkę rozwinięcia elementów walki w zwarciu.
Myślę, że będziemy nadal rozwijać sposoby na ponowne przechodzenie starć i bawić się zasadami, aby wyciągnąć więcej z kampanii, którą już mamy. Wciąż kombinujemy z kwestią gadżetów. Myślę, że istnieje cały świat do odkrycia w temacie tego, kim jest Bond i dlaczego używa gadżetów.
GramTV przedstawia:
007 First Light trafiło na rynek 27 maja 2026 roku, ukazując się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponadto w trzecim kwartale tego roku tytuł w swoje ręce otrzymają również użytkownicy Nintendo Switch 2. Jednocześnie IOI zdążyło już zapowiedzieć pierwsze DLC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!