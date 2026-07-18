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James Bond jak Inspektor Gadżet? Twórcy 007 First Light musieli stonować arsenał

Maciej Petryszyn
2026/07/18 15:30
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007 First Light okazało się triumfalnym powrotem Agenta Jej Królewskiej Mości na łono świata gier. Chociaż sama gra mogła wyglądać inaczej niż

W początkowym etapie prac IO Interactive brało pod uwagę odmienny sposób rozgrywki. Ale finalnie z niego zrezygnowało.

007 First Light
007 First Light

To nie jest gra o Inspektorze Gadżecie

Jedną z rzeczy, z których kojarzony jest James Bond, są liczne fantastyczne gadżety. Agent 007 niejednokrotnie wychodził żywy z największej kabały właśnie dzięki nim. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z IOI również młodego Bonda chcieli w takowe gadżety wyposażyć. W pewnym momencie uznano jednak, że trzeba z tym zastopować i znaleźć odpowiedni balans. Ostatecznie więc 007 posiada tylko kilka tego typu przedmiotów, co z jednej strony może przeszkadzać wieloletnim fanom franczyzy, ale z drugiej pozwala bardziej skupić się na samym szpiegostwie. Mimo to twórcy nie wykluczają, że w przyszłości arsenał głównego bohatera 007 First Light się nie powiększy.

W rozmowie z GameSpotem wypowiedział się na ten temat starszy projektant walki, Tom Marcham:

Mieliśmy w grze rzeczy, które wydawały nam się fajne, ale podczas rozgrywki okazywało się, że wcale takie nie są, a jedynie wyglądają niedorzecznie. Zdecydowanie był moment, w którym wydawało się, że Bond stał się Inspektorem Gadżetem i musieliśmy to stonować.

Nie chcieliśmy wchodzić w zbyt growe motywy, w których ciągle używałby taserów czy rzutek uśpiających. To jakby nie pasowało do tej postaci. To skierowało nas na ścieżkę rozwinięcia elementów walki w zwarciu.

Myślę, że będziemy nadal rozwijać sposoby na ponowne przechodzenie starć i bawić się zasadami, aby wyciągnąć więcej z kampanii, którą już mamy. Wciąż kombinujemy z kwestią gadżetów. Myślę, że istnieje cały świat do odkrycia w temacie tego, kim jest Bond i dlaczego używa gadżetów.

GramTV przedstawia:

007 First Light trafiło na rynek 27 maja 2026 roku, ukazując się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ponadto w trzecim kwartale tego roku tytuł w swoje ręce otrzymają również użytkownicy Nintendo Switch 2. Jednocześnie IOI zdążyło już zapowiedzieć pierwsze DLC.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/007-first-light-almost-turned-james-bond-into-mr-gadget/

Tagi:

News
IO Interactive
James Bond
IOI
007
Bond
007 First Light
Tom Marcham
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112