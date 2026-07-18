James Bond jak Inspektor Gadżet? Twórcy 007 First Light musieli stonować arsenał

W początkowym etapie prac IO Interactive brało pod uwagę odmienny sposób rozgrywki. Ale finalnie z niego zrezygnowało.

To nie jest gra o Inspektorze Gadżecie

Jedną z rzeczy, z których kojarzony jest James Bond, są liczne fantastyczne gadżety. Agent 007 niejednokrotnie wychodził żywy z największej kabały właśnie dzięki nim. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z IOI również młodego Bonda chcieli w takowe gadżety wyposażyć. W pewnym momencie uznano jednak, że trzeba z tym zastopować i znaleźć odpowiedni balans. Ostatecznie więc 007 posiada tylko kilka tego typu przedmiotów, co z jednej strony może przeszkadzać wieloletnim fanom franczyzy, ale z drugiej pozwala bardziej skupić się na samym szpiegostwie. Mimo to twórcy nie wykluczają, że w przyszłości arsenał głównego bohatera 007 First Light się nie powiększy.