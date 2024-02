TOP 10 strzelanek w PlayStation Plus Extra i Premium. Gry pełne akcji i emocji

Jeśli subskrybujecie usługę Sony i szukacie wartych uwagi strzelanek, to świetnie trafiliście. Oto 10 tytułów, obok których nie można przejść obojętnie.

Kilka tygodniu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych gier familijnych dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejny artykuł skierowany do wszystkich subskrybentów Sony. Zdecydowaliśmy się ponownie dokładnie przejrzeć bibliotekę usługi japońskiej firmy w poszukiwaniu najlepszych strzelanek. Ostatecznie udało nam się wybrać 10 tytułów, które z pewnością przypadną do gustu wszystkim fanom wspomnianego gatunku.

Zgodnie z tradycją staraliśmy się, by wybrane przez nas produkcje były możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Dlatego też na naszej liście najlepszych strzelanek dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie zarówno gry sieciowe, jak i tytuły oferujące rozbudowane kampanie fabularne dla pojedynczego gracza. Mamy nadzieje, że każdy z Was znajdziecie coś dla siebie. Liczymy również na Wasze komentarze i propozycje, a tymczasem przejdźmy do rzeczy. UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu zasługuje naszym zdaniem na Waszą uwagę. ;) DOOM Eternal Nasze zestawienie najlepszych strzelanek dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium otwiera DOOM Eternal. Obecność wspomnianej produkcji w przygotowanym przez nas zestawieniu nie powinna nikogo dziwić. Produkcja id Software to bez wątpienia jeden z najlepszych FPS-ów ostatnich lat i prawdziwa gratka zarówno dla wszystkich fanów serii DOOM, jak i miłośników dynamicznej i brutalnych starć z hordami demonów. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się ze wspomnianym tytułem, to w kilku zdaniach postaramy się Was przekonać, że naprawdę warto.

GramTV przedstawia:

DOOM Eternal może pochwalić się przede wszystkim nieco szybszą rozgrywką w porównaniu do poprzedniej części z 2016 roku. Dodatkowo id Software zadbało o świetne walki z bossami, a fenomenalna ścieżka dźwiękowa autorstwa Micka Gordona sprawia, że przeciwników pokonuje się z uśmiechem na ustach i ochotą na więcej. Nie można zapominać także o udanym systemie rozwoju postaci, a fani serii z pewnością docenią różnego rodzaju easter eggi. Nie ma wątpliwości, że DOOM Eternal to tytuł, który powinien ograć każdy gracz uważający się za miłośnika strzelanek. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery : 20 marca 2020 r.

: 20 marca 2020 r. DOOM Eternal - recenzja - niech żyje heavy metal! Far Cry 3 Kolejny tytuł, który znalazł miejsce w naszym zestawieniu najlepszych strzelanek dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium, jest Far Cry 3. W bibliotece usługi Sony dostępna jest wydana w 2018 roku wersja Classic Edition, która została opracowana z myślą o konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W przeciwieństwie do oryginału nie posiada trybu multiplayer, ale w końcu największą frajdę we wspomnianym tytule sprawia odkrywanie historii i przemierzenie rozległego otwartego świata. Na szczęście wymienione elementy nie doczekały się żadnych zmian względem pierwowzoru. Większość graczy z pewnością zgodzi się ze stwierdzeniem, że Far Cry 3 to jedna z najlepszych – o ile nie najlepsza – odsłona serii Far Cry. W 2012 roku Ubisoft gracze poznali nową formułę, z której francuska firma korzysta do dziś. Niestety kolejne części cyklu nie powtórzyły sukcesu wspomnianej produkcji. „Trójka” może bowiem pochwalić się przede wszystkim zróżnicowaną kampanią fabularną i zapadającymi w pamięć postaciami z Vaasem Montenegro na czele. Nie można również zapominać o oprawie audiowizualnej, która nawet dziś potrafi zrobić wrażenie. Jeśli jakimś cudem ominął Was ten tytuł, to czas nadrobić zaległości. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery : 29 listopada 2012 r.

: 29 listopada 2012 r. Far Cry 3 - recenzja