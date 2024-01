TOP 10 gier familijnych z PS Plus Extra i Premium. Zabawa dla całej rodziny

Nasze zestawienie najlepszych gier familijnych dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium otwiera Bugsnax . Najnowsza produkcja studia Young Heroes – które na swoim koncie ma również Octodad: Dadliest Catch – to bez wątpienia propozycja dla całej rodziny, która ma szansę przypaść do gustu fanom serii Pokemon. Wspomniany tytuł przenosi bowiem graczy na Wyspę Snakooth, na której żyją tytułowe stworzenia opisywane jako „pół-robale, pół-przekąski”. Zabawa polega natomiast na eksplorowaniu tajemniczego miejsca i próbie odkrycia oraz złapania wszystkich rodzajów Bugsnaxów. Brzmi całkiem ciekawie, prawda?

Podobnie jak w przypadku innych zestawień, tak i tym razem staraliśmy się, by wybrane przez nas produkcje były jak najbardziej zróżnicowane. Zależało nam bowiem, by każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego też na przygotowanej przez nas liście znajdziecie zarówno gry skierowane do nieco młodszych graczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektroniczną rozrywką, jak i tytuły stworzone z myślą o nieco starszych użytkownikach . Jak zawsze czekamy również na Wasze komentarze i propozycje.

Bugsnax może pochwalić się przede wszystkim wciągającą rozgrywkę. Nie każdego stworka będziemy bowiem w stanie złapać w ten sam sposób. Ostatnia produkcja studia Young Heroes jest naszym zdaniem świetną propozycją dla osób, które szukają gry dla swojego dziecka lub młodszego rodzeństwa. Wspomniany tytuł jest jednak w stanie także oczarować nieco starszych graczy. Niewykluczone więc, że ostatecznie sami spędzicie z Bugsnax znaczenie więcej czasu od swoich pociech. Warto również dodać, że gra dostępna jest w polskiej wersji językowej (napisy). To jak? Przekonani?

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery: 12 listopada 2020 r.

Concrete Genie

Kolejną produkcją, która znalazła się w naszym zestawieniu najlepszych gier familijnych dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium jest Concrete Genie. Dzieło studia PixelOpus to – podobnie jak Bugsnax – tytuł, który ma spore szanse spodobać się zarówno młodszym, jak i starszym graczom. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zdecydowanie nie jest to produkcja skierowana do najmłodszych fanów elektronicznej rozrywki, a raczej do nastolatków w wieku 12-14 lat. Spróbujemy jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle warto zainteresować się wspomnianym tytułem.

Bez wątpienia największymi atutami Concrete Genie są oprawa wizualna oraz warstwa artystyczna. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się bowiem w Asha, który za pomocą magicznego pędzla stara się ożywić ponure miasteczko barwnymi i żywymi malunkami. To właśnie rozbudowana mechanika malowania wyróżnia produkcję studia PixelOpus i sprawia, że warto zainteresować się wspomnianym tytułem. Deweloperzy przygotowali również historię z przesłaniem, która powinna trafić zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Concrete Genie, to nadróbcie zaległości. Naprawdę warto.