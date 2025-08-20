High On Life 2 z oficjalną datą premiery. Gra trafi od razu do Game Passa

Squanch Games ma dobre wieści dla graczy. Poznaliśmy bowiem oficjalną datę premiery High On Life 2, ustaloną na przyszły rok. Nadchodzący tytuł będzie dostępny na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series, a także na komputerach osobistych.
High On Life 2 zadebiutuje w lutym 2026 roku
Gracze posiadający subskrypcję Game Pass będą mogli zagrać w nową odsłonę już w dniu debiutu. High On Life 2 ukaże się na rynku 13 lutego 2026 roku.
Brawo, bohaterze! Pokonałeś międzygalaktyczny kartel, uratowałeś ludzkość przed wyginięciem i zgarnąłeś sławę, kasę i może nawet miłość z drugiego końca galaktyki. Ale nie ciesz się zbyt długo – tajemniczy gość z przeszłości wraca, wyznacza nagrodę za twoją siostrę, a twoje wygodne życie znów tonie w chaosie.
Czy znajdziesz odwagę, by rzucić wszystko i znowu stanąć do walki z kosmicznym spiskiem, który chce znowu wykończyć twój ulubiony gatunek (ludzi)?
High On Life WRACA, więc ponownie razem z całą bandą pokracznych straceńców będziesz strzelać, szlachtować i ślizgając się po całej galaktyce, rozwalając ZŁĄ korporację farmaceutyczną, która najwyraźniej ma obsesję na punkcie wyceniania LUDZKIEGO ŻYCIA! – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Gra ponownie zabierze nas w podróż z osobliwą drużyną nieziemskich sojuszników. Rozgrywka skupi się na dynamicznych strzelaninach, walce wręcz oraz przemierzaniu zróżnicowanych światów na deskorolce. W trakcie przygody spotkamy ekscentryczne i przewrotne postacie, a charyzmatyczne bronie pomogą w starciach z przeciwnikami.
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że High On Life 2 zadebiutuje 13 lutego 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Poniżej 42-minutowy gameplay udostępniony przez IGN.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!