High On Life 2 z oficjalną datą premiery. Gra trafi od razu do Game Passa

Gracze posiadający subskrypcję Game Pass będą mogli zagrać w nową odsłonę już w dniu debiutu. High On Life 2 ukaże się na rynku 13 lutego 2026 roku.

Brawo, bohaterze! Pokonałeś międzygalaktyczny kartel, uratowałeś ludzkość przed wyginięciem i zgarnąłeś sławę, kasę i może nawet miłość z drugiego końca galaktyki. Ale nie ciesz się zbyt długo – tajemniczy gość z przeszłości wraca, wyznacza nagrodę za twoją siostrę, a twoje wygodne życie znów tonie w chaosie.

Czy znajdziesz odwagę, by rzucić wszystko i znowu stanąć do walki z kosmicznym spiskiem, który chce znowu wykończyć twój ulubiony gatunek (ludzi)?

High On Life WRACA, więc ponownie razem z całą bandą pokracznych straceńców będziesz strzelać, szlachtować i ślizgając się po całej galaktyce, rozwalając ZŁĄ korporację farmaceutyczną, która najwyraźniej ma obsesję na punkcie wyceniania LUDZKIEGO ŻYCIA! – czytamy w opisie gry.