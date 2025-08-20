Zaloguj się lub Zarejestruj

High On Life 2 z oficjalną datą premiery. Gra trafi od razu do Game Passa

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 18:30
0
0

Zobaczcie 42-minutowy gameplay.

Squanch Games ma dobre wieści dla graczy. Poznaliśmy bowiem oficjalną datę premiery High On Life 2, ustaloną na przyszły rok. Nadchodzący tytuł będzie dostępny na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series, a także na komputerach osobistych.

High On Life 2
High On Life 2

High On Life 2 zadebiutuje w lutym 2026 roku

Gracze posiadający subskrypcję Game Pass będą mogli zagrać w nową odsłonę już w dniu debiutu. High On Life 2 ukaże się na rynku 13 lutego 2026 roku.

Brawo, bohaterze! Pokonałeś międzygalaktyczny kartel, uratowałeś ludzkość przed wyginięciem i zgarnąłeś sławę, kasę i może nawet miłość z drugiego końca galaktyki. Ale nie ciesz się zbyt długo – tajemniczy gość z przeszłości wraca, wyznacza nagrodę za twoją siostrę, a twoje wygodne życie znów tonie w chaosie.

Czy znajdziesz odwagę, by rzucić wszystko i znowu stanąć do walki z kosmicznym spiskiem, który chce znowu wykończyć twój ulubiony gatunek (ludzi)?

High On Life WRACA, więc ponownie razem z całą bandą pokracznych straceńców będziesz strzelać, szlachtować i ślizgając się po całej galaktyce, rozwalając ZŁĄ korporację farmaceutyczną, która najwyraźniej ma obsesję na punkcie wyceniania LUDZKIEGO ŻYCIA! – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Gra ponownie zabierze nas w podróż z osobliwą drużyną nieziemskich sojuszników. Rozgrywka skupi się na dynamicznych strzelaninach, walce wręcz oraz przemierzaniu zróżnicowanych światów na deskorolce. W trakcie przygody spotkamy ekscentryczne i przewrotne postacie, a charyzmatyczne bronie pomogą w starciach z przeciwnikami.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że High On Life 2 zadebiutuje 13 lutego 2026 roku. Gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Poniżej 42-minutowy gameplay udostępniony przez IGN.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/high-on-life-2-launches-february-13-2026

Tagi:

News
data premiery
gameplay
FPS
strzelanka
Squanch Games
High On Life 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

