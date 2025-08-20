Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony podnosi ceny PlayStation 5. Gracze w USA zapłacą więcej już od sierpnia

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 18:15
Nadciąga podwyżka cen flagowych urządzeń Sony.

Sony ogłosiło podniesienie rekomendowanych cen detalicznych swoich konsol PlayStation 5 na terenie USA. Decyzja ta, której skutki odczuwalne będą od 21 sierpnia, jest bezpośrednią odpowiedzią na – jak to określiła korporacja – „wymagające otoczenie ekonomiczne”.

PlayStation 5
PlayStation 5

PlayStation 5 drożeje w Stanach Zjednoczonych. Podwyżka obejmuje wszystkie warianty konsoli

Zmiana w cenniku dotyczy wszystkich dostępnych wariantów konsoli PlayStation 5, w tym zarówno modelu standardowego, edycji cyfrowej, jak i wariantu Pro. Każda z tych wersji zdrożeje o 50 dolarów. Od dnia wejścia w życie nowych regulacji, standardowa konsola PlayStation 5, wyposażona w napęd, będzie kosztować 549,99 dolarów, w porównaniu do wcześniejszych 499,99 dolarów.

PlayStation 5 Digital Edition, pozbawiona napędu, osiągnie cenę 499,99 dolarów, podczas gdy wcześniej dostępna była za 449,99 dolarów. Najdroższy wariant, czyli PlayStation 5 Pro, również odnotuje wzrost ceny, z dotychczasowych 699,99 dolarów do 749,99 dolarów.

Warto podkreślić, że podwyżka ta nie wpływa na ceny akcesoriów dedykowanych konsoli PlayStation 5. Kontrolery, słuchawki czy inne dodatki pozostają w dotychczasowych cenach.

Na blogu PlayStation zaznaczono również, że obecnie nie są planowane zmiany cen na innych rynkach.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/ps5-price-increase-announced-for-the-us

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

