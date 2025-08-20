Sony podnosi ceny PlayStation 5. Gracze w USA zapłacą więcej już od sierpnia

Sony ogłosiło podniesienie rekomendowanych cen detalicznych swoich konsol PlayStation 5 na terenie USA. Decyzja ta, której skutki odczuwalne będą od 21 sierpnia, jest bezpośrednią odpowiedzią na – jak to określiła korporacja – „wymagające otoczenie ekonomiczne”.

PlayStation 5 drożeje w Stanach Zjednoczonych. Podwyżka obejmuje wszystkie warianty konsoli

Zmiana w cenniku dotyczy wszystkich dostępnych wariantów konsoli PlayStation 5, w tym zarówno modelu standardowego, edycji cyfrowej, jak i wariantu Pro. Każda z tych wersji zdrożeje o 50 dolarów. Od dnia wejścia w życie nowych regulacji, standardowa konsola PlayStation 5, wyposażona w napęd, będzie kosztować 549,99 dolarów, w porównaniu do wcześniejszych 499,99 dolarów.