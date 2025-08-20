STALKER 2: Heart of Chornobyl wreszcie z datą premiery na PS5. Gracze mogą już składać zamówienia

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników postapokaliptycznych klimatów. GSC Game World ogłosiło oficjalną datę premiery STALKER 2: Heart of Chornobyl na konsolach PlayStation 5. Gracze już teraz mają możliwość składania cyfrowych zamówień przedpremierowych za pośrednictwem PlayStation Store.

Kiedy STALKER 2: Heart of Chornobyl trafi na PS5?

STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutuje na PS5 już 20 listopada 2025 roku. Tytuł trafił w ubiegłym roku na konsole Xbox Series oraz komputery osobiste. Teraz poszerzy swoje grono odbiorców o posiadaczy sprzętu Sony.

Gracze otrzymują nieliniową fabułę, wiele zakończeń, różne mechaniki przetrwania czy dynamiczny cykl dobowy i zmienną pogodę. Produkcja oferuje rozgrywkę z pogranicza FPS, horroru i symulacji. Niedawno gra otrzymała aktualizację obejmującą między innymi system A-Life