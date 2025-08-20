STALKER 2: Heart of Chornobyl wreszcie z datą premiery na PS5. Gracze mogą już składać zamówienia

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników postapokaliptycznych klimatów. GSC Game World ogłosiło oficjalną datę premiery STALKER 2: Heart of Chornobyl na konsolach PlayStation 5. Gracze już teraz mają możliwość składania cyfrowych zamówień przedpremierowych za pośrednictwem PlayStation Store.
Kiedy STALKER 2: Heart of Chornobyl trafi na PS5?
Przypomnijmy raz jeszcze, że pierwotnie STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.
Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla.
