STALKER 2: Heart of Chornobyl wreszcie z datą premiery na PS5. Gracze mogą już składać zamówienia

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 14:15
GSC Game World podało oficjalną datę premiery.

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników postapokaliptycznych klimatów. GSC Game World ogłosiło oficjalną datę premiery STALKER 2: Heart of Chornobyl na konsolach PlayStation 5. Gracze już teraz mają możliwość składania cyfrowych zamówień przedpremierowych za pośrednictwem PlayStation Store.

STALKER 2: Heart of Chornobyl
STALKER 2: Heart of Chornobyl

Kiedy STALKER 2: Heart of Chornobyl trafi na PS5?

STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutuje na PS5 już 20 listopada 2025 roku. Tytuł trafił w ubiegłym roku na konsole Xbox Series oraz komputery osobiste. Teraz poszerzy swoje grono odbiorców o posiadaczy sprzętu Sony.
Produkcja oferuje rozgrywkę z pogranicza FPS, horroru i symulacji. Gracze otrzymują nieliniową fabułę, wiele zakończeń, różne mechaniki przetrwania czy dynamiczny cykl dobowy i zmienną pogodę. Niedawno gra otrzymała aktualizację obejmującą między innymi system A-Life.

Zakazana zona w Czarnobylu zmieniła się nie do poznania po drugiej eksplozji w 2006 roku. Przez mutantów, anomalie i walczące ze sobą strony w zonie żyje się bardzo ciężko. Bez względu na niebezpieczeństwa takie artefakty przyciągały wielu stalkerów, którzy, ryzykując życiem, zapuszczali się do zony z nadzieją na bogactwa lub może i odkrycie prawdy skrywającej się w Sercu Czarnobyla.

Przypomnijmy raz jeszcze, że pierwotnie STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/stalker-2-heart-of-chornobyl-for-ps5-launches-november-20

