Oto największa beta w historii. Twórcy chwalą się imponującymi statystykami

Battlefield 6 zaliczył największą betę w historii cyklu. DICE podsumowało testy, podkreślając, że liczba graczy biorących w nich udział pobiła wszystkie wcześniejsze rekordy. Opinie uczestników były w dużej mierze pozytywne, a wielu fanów uznało, że nowa odsłona to powrót serii do najlepszej formy.

Battlefield 6 – największa beta w historii serii

Według statystyk opublikowanych przez twórców, w trakcie testów rozegrano aż 420 milionów spotkań, a gracze spędzili w grze ponad 92 miliony godzin. DICE ujawniło także dane dotyczące najchętniej wybieranych klas postaci, co pomoże w dalszym balansowaniu rozgrywki przed premierą.

