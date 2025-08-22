Zaloguj się lub Zarejestruj

Oto największa beta w historii. Twórcy chwalą się imponującymi statystykami

Mikołaj Berlik
2025/08/22 12:30
0
0

Zainteresowanie nową odsłoną serii przerosło wszelkie oczekiwania.

Battlefield 6 zaliczył największą betę w historii cyklu. DICE podsumowało testy, podkreślając, że liczba graczy biorących w nich udział pobiła wszystkie wcześniejsze rekordy. Opinie uczestników były w dużej mierze pozytywne, a wielu fanów uznało, że nowa odsłona to powrót serii do najlepszej formy.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – największa beta w historii serii

Według statystyk opublikowanych przez twórców, w trakcie testów rozegrano aż 420 milionów spotkań, a gracze spędzili w grze ponad 92 miliony godzin. DICE ujawniło także dane dotyczące najchętniej wybieranych klas postaci, co pomoże w dalszym balansowaniu rozgrywki przed premierą.

Wczytywanie ramki mediów.

Dziękujemy naszej społeczności #Battlefield za przekroczenie oczekiwań i ustanowienie nowego rekordu serii Battlefield pod względem liczby graczy w historii wersji beta. Do zobaczenia na polu bitwy 10 października.

GramTV przedstawia:

Zainteresowanie betą przerosło oczekiwania studia, które dzięki testom mogło zebrać cenne informacje o stabilności serwerów i dynamice starć. Wszystko wskazuje na to, że październikowa premiera będzie jednym z najgłośniejszych wydarzeń roku w świecie strzelanek.

Battlefield 6 zadebiutuje już 10 października na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Po ogromnym zainteresowaniu betą twórcy są przekonani, że gra ma szansę stać się jednym z największych hitów w historii marki.

Mikołaj Berlik
