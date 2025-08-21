Zaloguj się lub Zarejestruj

W pierwszym przejściu nowego soulslike'a zobaczymy tylko 30% całej zawartości

Mikołaj Berlik
2025/08/21 12:00
Twórcy stawiają na eksplorację i ukryte sekrety zamiast rozległego otwartego świata.

Phantom Blade Zero od studia S-Game otrzymało nowy zwiastun z okazji Gamescomu, a reżyser Soulframe Liang podzielił się dodatkowymi szczegółami dotyczącymi struktury gry. W rozmowie zdradził, że podczas pierwszego podejścia gracze odkryją zaledwie około 30% tego, co tytuł ma do zaoferowania.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero – wywiad z twórcą

Historia koncentruje się na postaci Soul, byłym zabójcy Zakonu, który wyrusza w podróż, aby rozwikłać zagadkę śmierci swojej Matrony. Bohaterowi pozostaje niewiele czasu życia, ale w walce korzysta z ogromnego arsenału – ponad 30 broni głównych i 20 dodatkowych. Co ciekawe, system nie ogranicza konfiguracji – można używać zarówno dwóch broni głównych, jak i dwóch pobocznych.

Największą uwagę Liang poświęcił jednak eksploracji. Twórca nie chce, by gracze gubili się w zbyt dużym świecie, dlatego przygotowano ręcznie rysowane mapy ułatwiające poruszanie się. Nawet z nimi wiele treści pozostanie jednak ukrytych – pierwsze przejście odsłoni tylko część gry, a reszta to opcjonalne sekrety i elementy dostępne dla uważnych odkrywców.

GramTV przedstawia:

Na razie nie podano daty premiery Phantom Blade Zero, podobnie jak szczegółów dotyczących planowanej wersji demo. Liang zapowiedział jednak, że data wydania zostanie ujawniona jeszcze przed końcem 2025 roku. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć nowy gameplay.

Źródło:https://gamingbolt.com/phantom-blade-zero-director-says-youll-only-see-30-percent-of-the-game-on-the-first-run

News
PC
PlayStation 5
soulslike
Xbox Series X
Xbox Series S
Phantom Blade Zero
Mikołaj Berlik
