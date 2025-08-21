W pierwszym przejściu nowego soulslike'a zobaczymy tylko 30% całej zawartości

Phantom Blade Zero od studia S-Game otrzymało nowy zwiastun z okazji Gamescomu, a reżyser Soulframe Liang podzielił się dodatkowymi szczegółami dotyczącymi struktury gry. W rozmowie zdradził, że podczas pierwszego podejścia gracze odkryją zaledwie około 30% tego, co tytuł ma do zaoferowania.

Phantom Blade Zero – wywiad z twórcą

Historia koncentruje się na postaci Soul, byłym zabójcy Zakonu, który wyrusza w podróż, aby rozwikłać zagadkę śmierci swojej Matrony. Bohaterowi pozostaje niewiele czasu życia, ale w walce korzysta z ogromnego arsenału – ponad 30 broni głównych i 20 dodatkowych. Co ciekawe, system nie ogranicza konfiguracji – można używać zarówno dwóch broni głównych, jak i dwóch pobocznych.