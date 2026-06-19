Cyberpunk 2077 najtańszy w historii. CD Projekt nie czeka na letnią wyprzedaż Steama

Hit RPG dostępny w rekordowej obniżce zarówno na Steamie, jak i GOG-u.
CD Projekt Red wyprzedził letnią wyprzedaż Steama i już teraz uruchomił jedną z największych promocji w historii Cyberpunk 2077. Polska produkcja RPG trafiła na rekordową obniżkę ceny zarówno na Steamie, jak i GOG-u, co sprawia, że tytuł można obecnie kupić taniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Cyberpunk 2077 – rekordowa obniżka przed Steam Summer Sale
W ramach aktualnej promocji podstawowa wersja Cyberpunk 2077 kosztuje 59,70 zł na Steamie oraz 59,69 zł na GOG-u, co według danych jest najniższą ceną w historii gry na tych platformach. Obniżki objęły również dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, który dostępny jest w podobnej cenie, a także edycję Ultimate Edition wycenioną na około 110 zł.
CD Projekt zdecydował się na uruchomienie promocji jeszcze przed startem Steam Summer Sale, który ruszy dopiero w przyszłym tygodniu. Obniżki potrwają do 25 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia letniej wyprzedaży na platformie Valve.Tytuł ma oczywiście świetne oceny wśród graczy – według Steama, aż 88% z ponad 800 tysięcy recenzji jest pozytywnych, a w ostatnim miesiącu wskaźnik ten wzrasta nawet do 93%.
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GramTV przedstawia:
Cyberpunk 2077 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Niestety, opisana promocja obejmuje wyłącznie pecetowców.
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