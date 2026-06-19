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Cyberpunk 2077 najtańszy w historii. CD Projekt nie czeka na letnią wyprzedaż Steama

Mikołaj Berlik
2026/06/19 12:50
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Hit RPG dostępny w rekordowej obniżce zarówno na Steamie, jak i GOG-u.

CD Projekt Red wyprzedził letnią wyprzedaż Steama i już teraz uruchomił jedną z największych promocji w historii Cyberpunk 2077. Polska produkcja RPG trafiła na rekordową obniżkę ceny zarówno na Steamie, jak i GOG-u, co sprawia, że tytuł można obecnie kupić taniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – rekordowa obniżka przed Steam Summer Sale

W ramach aktualnej promocji podstawowa wersja Cyberpunk 2077 kosztuje 59,70 zł na Steamie oraz 59,69 zł na GOG-u, co według danych jest najniższą ceną w historii gry na tych platformach. Obniżki objęły również dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, który dostępny jest w podobnej cenie, a także edycję Ultimate Edition wycenioną na około 110 zł.

CD Projekt zdecydował się na uruchomienie promocji jeszcze przed startem Steam Summer Sale, który ruszy dopiero w przyszłym tygodniu. Obniżki potrwają do 25 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia letniej wyprzedaży na platformie Valve. Tytuł ma oczywiście świetne oceny wśród graczywedług Steama, aż 88% z ponad 800 tysięcy recenzji jest pozytywnych, a w ostatnim miesiącu wskaźnik ten wzrasta nawet do 93%.

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GramTV przedstawia:

Cyberpunk 2077 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Niestety, opisana promocja obejmuje wyłącznie pecetowców.

Tagi:

PC
CD Projekt RED
promocja
polskie gry
Cyberpunk 2077
cyberpunk
Cyberpunk gra
polskie studia
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112