ExeKiller ma nowego wydawcę. „Większe wsparcie, więcej zasobów i jeszcze więcej możliwości”

Nieco ponad trzy lata informowaliśmy, że ExeKiller znalazł wydawcę. Niestety w międzyczasie amerykańska firma wycofała się z rynku, ale twórcy nie złożyli broni i cały czas kontynuują prace nad wspomnianą produkcją. Dzisiaj natomiast deweloperzy z Paradark Studio poinformowali, że udało im się znaleźć nowego wydawcę.

505 Games oficjalnym wydawcą ExeKiller

Paradark Studio informuje, że po wycofaniu się Null Games z rynku zespół był zmuszony do poszukania nowego partnera wydawniczego. Deweloperom zależało na znalezieniu wydawcy, który „najlepiej zrozumie potrzeby projektu”. Dlatego też „po rozmowach z wieloma potencjalnymi wydawcami” twórcy ExeKiller zdecydowali się nawiązać współpracę z 505 Games.