ExeKiller ma nowego wydawcę. „Większe wsparcie, więcej zasobów i jeszcze więcej możliwości”

„Rozwój gry to długa i wymagająca podróż pełna wyzwań i niespodzianek” – podkreśla Paradark Studio.
Nieco ponad trzy lata informowaliśmy, że ExeKiller znalazł wydawcę. Niestety w międzyczasie amerykańska firma wycofała się z rynku, ale twórcy nie złożyli broni i cały czas kontynuują prace nad wspomnianą produkcją. Dzisiaj natomiast deweloperzy z Paradark Studio poinformowali, że udało im się znaleźć nowego wydawcę.
505 Games oficjalnym wydawcą ExeKiller
Paradark Studio informuje, że po wycofaniu się Null Games z rynku zespół był zmuszony do poszukania nowego partnera wydawniczego. Deweloperom zależało na znalezieniu wydawcy, który „najlepiej zrozumie potrzeby projektu”. Dlatego też „po rozmowach z wieloma potencjalnymi wydawcami” twórcy ExeKiller zdecydowali się nawiązać współpracę z 505 Games.
Co to oznacza dla ExeKillera? Mówiąc krótko: większe wsparcie, więcej zasobów i jeszcze więcej możliwości, by stworzyć jak najlepszą grę! Nadal jesteśmy tym samym zespołem, który od początku tworzy grę, którą śledzicie. Świat, fabuła, śledztwa, wybory i życie łowcy nagród wciąż pozostają sercem ExeKillera – czytamy w komunikacie twórców.
Niestety wraz z powyższą informacją nie otrzymaliśmy żadnych nowych szczegółów na temat gry ExeKiller. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wsparciu firmy 505 Games deweloperom z Paradark Studio uda się w spokoju ukończyć produkcję, a my już niedługo otrzymamy kolejne informacje i materiały.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że ExeKiller zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie rozgrywki wcielimy się w futurystycznego łowcę nagród. Naszym zadaniem będzie natomiast odnalezienie S.O.U.L.S. – produkowanego przez jedną z największych korporacji rządzących Nową Ziemi komponentu biochipu, który zbiera informacje i kontroluje swojego właściciela.
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