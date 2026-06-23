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ExeKiller ma nowego wydawcę. „Większe wsparcie, więcej zasobów i jeszcze więcej możliwości”

Mikołaj Ciesielski
2026/06/23 17:15
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„Rozwój gry to długa i wymagająca podróż pełna wyzwań i niespodzianek” – podkreśla Paradark Studio.

Nieco ponad trzy lata informowaliśmy, że ExeKiller znalazł wydawcę. Niestety w międzyczasie amerykańska firma wycofała się z rynku, ale twórcy nie złożyli broni i cały czas kontynuują prace nad wspomnianą produkcją. Dzisiaj natomiast deweloperzy z Paradark Studio poinformowali, że udało im się znaleźć nowego wydawcę.

ExeKiller
ExeKiller

505 Games oficjalnym wydawcą ExeKiller

Paradark Studio informuje, że po wycofaniu się Null Games z rynku zespół był zmuszony do poszukania nowego partnera wydawniczego. Deweloperom zależało na znalezieniu wydawcy, który „najlepiej zrozumie potrzeby projektu”. Dlatego też „po rozmowach z wieloma potencjalnymi wydawcami” twórcy ExeKiller zdecydowali się nawiązać współpracę z 505 Games.

Co to oznacza dla ExeKillera? Mówiąc krótko: większe wsparcie, więcej zasobów i jeszcze więcej możliwości, by stworzyć jak najlepszą grę! Nadal jesteśmy tym samym zespołem, który od początku tworzy grę, którą śledzicie. Świat, fabuła, śledztwa, wybory i życie łowcy nagród wciąż pozostają sercem ExeKillera – czytamy w komunikacie twórców.

Niestety wraz z powyższą informacją nie otrzymaliśmy żadnych nowych szczegółów na temat gry ExeKiller. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wsparciu firmy 505 Games deweloperom z Paradark Studio uda się w spokoju ukończyć produkcję, a my już niedługo otrzymamy kolejne informacje i materiały.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że ExeKiller zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie rozgrywki wcielimy się w futurystycznego łowcę nagród. Naszym zadaniem będzie natomiast odnalezienie S.O.U.L.S. – produkowanego przez jedną z największych korporacji rządzących Nową Ziemi komponentu biochipu, który zbiera informacje i kontroluje swojego właściciela.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/exekiller-to-be-published-by-505-games

Tagi:

News
gra akcji
polskie gry
505 Games
cyberpunk
wydawca
FPP
ExeKiller
Paradark Studio
polskie studia
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112