W co zaGRAMy w czerwcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Fatekeeper
- platformy docelowe: PC
- data premiery: 2 czerwca
- producent: Paraglacial
- wydawca: THQ Nordic
Rzutem na taśmę do zestawienia trafiła gra Fatekeeper, która w ubiegłym tygodniu otrzymała dzienną datę premiery. To nachodzące RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby autorstwa studia Paraglacial zostanie początkowo wydane przez firmę THQ Nordic we wczesnym dostępie, oferując raptem około 2 godziny rozgrywki (pełna wersja duchowego spadkobiercy kultowego Dark Messiah of Might & Magic ma zaoferować kampanię zajmującą mniej więcej 15 godzin). Esencję zmagań w Fatekeeperze mają stanowić - rozgrywane w fantastycznym świecie (starożytne pola bitewne, rozległe podziemne jaskinie, zaciszne lasy, a także rozpadające się sanktuaria) - wymagające starcia z napotkanymi przeciwnikami. Różniących się diametralnie od siebie (choćby unikatowymi atakami) wrogów pokonamy za sprawą rozmaitych typów broni białej. Jakiej? Otóż, jak zapowiadają twórcy, kluczem do sukcesu okaże się odpowiedni dobór oręża, a także posiadanych zdolności. Trzeba będzie więc poznać zarówno mocne, jak i słabe strony nieprzyjaciół, by następnie móc się z nimi uporać.
Medic: Pacific War
- platformy docelowe: PC
- data premiery: 4 czerwca
- producent: Hypnotic Ants Studio
- wydawca: Hypnotic Ants Studio
Dość oryginalnie zapowiada się także nowa gra współtwórców Deconstruction Simulator, czyli symulator medyka polowego. Medic: Pacific War zaoferuje kampanię fabularną z akcją osadzoną podczas II wojny światowej na Pacyfiku w trakcie ataku japońskich samolotów na Pearl Harbor. Naszym zadaniem, jako sanitariusza, będzie opatrywanie rannych żołnierzy, w efekcie czego od nas może zależeć to, ilu z nich ponownie sięgnie po broń na polu bitwy. Z przedpremierowych zapowiedzi dowiadujemy się, że w Medic: Pacific War nie uda nam się uratować wszystkich, co oznacza, że w trakcie rozgrywki dokonamy wielu istotnych wyborów. Poza wspomnianym trybem zabawy, w Medic: Pacific War pojawi się dodatkowa opcja - Arena, bo o niej mowa, będzie miejscem, gdzie zajmiemy się udzielaniem pomocy niekończącym się falom rannych żołnierzy. Zainteresowani?
