W co zaGRAMy w czerwcu 2026 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Fatekeeper

platformy docelowe: PC

data premiery: 2 czerwca

producent: Paraglacial

wydawca: THQ Nordic

Rzutem na taśmę do zestawienia trafiła gra Fatekeeper, która w ubiegłym tygodniu otrzymała dzienną datę premiery. To nachodzące RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby autorstwa studia Paraglacial zostanie początkowo wydane przez firmę THQ Nordic we wczesnym dostępie, oferując raptem około 2 godziny rozgrywki (pełna wersja duchowego spadkobiercy kultowego Dark Messiah of Might & Magic ma zaoferować kampanię zajmującą mniej więcej 15 godzin). Esencję zmagań w Fatekeeperze mają stanowić - rozgrywane w fantastycznym świecie (starożytne pola bitewne, rozległe podziemne jaskinie, zaciszne lasy, a także rozpadające się sanktuaria) - wymagające starcia z napotkanymi przeciwnikami. Różniących się diametralnie od siebie (choćby unikatowymi atakami) wrogów pokonamy za sprawą rozmaitych typów broni białej. Jakiej? Otóż, jak zapowiadają twórcy, kluczem do sukcesu okaże się odpowiedni dobór oręża, a także posiadanych zdolności. Trzeba będzie więc poznać zarówno mocne, jak i słabe strony nieprzyjaciół, by następnie móc się z nimi uporać.