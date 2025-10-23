Pierwszy sezon Battlefield 6 to duży test dla Battlefield Studios...

… i po tym, co widziałem przez tych kilka godzin można mieć wrażenie, że uda się go przejść z oceną przynajmniej dobrą, a reszta zależy od personalnych preferencji graczy.

Co prawda Battlefield Studios już przed premierą zaznaczyło plany na pierwszy sezon gry, ale dwa tygodnie po premierze mieliśmy okazję położyć swoje dłonie na nowych zabawkach oraz zwiedzić nowe miejscówki. Dobra wiadomość jest taka, że poziom poniekąd zostanie utrzymany, a to już dobrze rokuje na przyszłość. Można mieć na to, że im dalej w las, tym bardziej coraz lepiej, a są ku temu odpowiednie przesłanki, które można było zauważyć w ostatnich tygodniach.

I właśnie od tego niejako sobie zaczniemy. Oczywiście również chętnie poznam Wasze odczucia na temat Battlefield 6 w komentarzach – podoba się, nie podoba się, co mogło być lepiej? Proszę się nie krępować, dla wszystkich miejsca starczy!

Wrażenia po pierwszych tygodniach Battlefield 6 są…

… całkiem dobre, choć trzeba przyznać jedno – jak zawsze można było lepiej i dlatego też Battlefield 6 w mojej recenzji kilka tygodni temu oceny maksymalnej jednak nie dostał.

Warto jednak pochwalić Battlefield Studios za to, że w obliczu dość dużego natarcia ze strony graczy na premierę całość przeszła bez większych problemów, a te kolejki rzędu 500 – 600 tysięcy rozładowywane były całkiem przyzwoicie. Jest to chyba jedna z najlepiej rozpracowanych premier gry w ostatnich latach i tutaj pochwały się należą.

Podobnie jest w przypadku wszelkich problemów zgłaszanych przez społeczność i o ile nadal pewne rzeczy potrafią wychodzić (np. tego typu skakania z drabiny, aby robić „speedrun mapy” nikt nie przewidział!), to twórcy stale komunikują się graczami w różnych palących kwestiach.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, to jedna rzecz, która zdecydowanie wymaga poprawy, to… tak, wyzwania w Battlefield 6 potrafią zaskoczyć. O ile rozumiem ideę wyzwania dla zdobycia dość elitarnej skórki i czerwonego znaczka z rolą w grze, tak spora część z nich trudna do wykonania jest. Zresztą, jeden z użytkowników Reddita podsumował, że zdobycie jednego z wyzwań polegających na naprawianiu pojazdów wymaga 45 minut ciągłego działania palnikiem. Ja sam próbując zrobić 75 podniesień w meczu dotarłem do magicznej liczby 69 mając i tak wielkie szczęście wśród latających wokół mnie innych medyków. Nie mówiąc już o rejestracji obrażeń chociażby z granatnika typu airburst.

Dlatego też mam nadzieję, że Battlefield Studios wpadnie na pomysł delikatnego zelżenia pewnych wymagań. Nawet zdjęcie 20-25% sztuk z danego wyzwania pomogłoby i to znacząco, bo nadal byłoby trudno, ale już raczej do wykonania w pewnych przypadkach.

No ale tyle z takiego rozszerzonego wstępu, przejdźmy do tego, co rozpocznie się 28 października w Battlefield 6.

Wrażenia z ogrywanych map i trybów – pierwszy sezon w Battlefield 6 w pigułce na mapach Blackwell fields oraz Eastwood

I teraz tak, aby być w pełni sprawiedliwy – czasu do sprawdzenia dwóch nowych map umiejscowionych w Stanach Zjednoczonych, czyli Blackwell Fields oraz Eastwood było dość niewiele i jak na złość każda rozgrywka w ciągu tych trzech godzin odbywała się w systemie pełne Eastwood, ale kawałek Blackwell Fields i to głównie w trybie Conquest. Co do Escalation niestety szczęścia nie miałem. Również mogliśmy rozegrać nowe tryby rozgrywki, które to pojawią się w Battlefield 6 z kolejnymi aktualizacjami, czyli Strikepoint oraz Sabotage… ale o tym, co nie do końca mi w nich grało również powiem krótko później.

Jako, że graliśmy więcej na Eastwood, to również od tej mapy zacznę zaznaczając to, co najważniejsze, czyli tak – można jeździć wózkami golfowymi po miejscówce i pruć do przeciwników jakby nigdy nic.

A tak całkiem na serio, to Eastwood ze swoją zabudową rodem z bogatych przedmieść Los Angeles całkiem fajnie wpisuje się w styl nowego Battlefielda, choć szkoda, że mapa sama w sobie nie jest większa, a Battlefield Studios nie pokusiło się o więcej punktów rozłożonych na górce na północnej części mapy. Z jednej strony byłby to mały krok w kierunku tego, co mieliśmy w przypadku mapy Manifest z Battlefield 2042, tylko o wiele bardziej zróżnicowany pod względem dwóch różnych stylów rozgrywki – południowego otwartego z polem golfowym oraz zabudową, a także północnego oraz bardziej skupionego na walkach w stylu close quarters w zabudowie mieszkalnej.

Również mam nadzieję, że jedna strona w rozgrywce ma nieco delikatniejszą przewagę ze względu na punkty umieszczone w okolicach domków – łatwiej się schować, zrobić coś z przyczajki między murami niż bronić małego, odsłoniętego przyczółku po drugiej stronie (chyba po stronie Pax Armata, ale nie dam sobie głowy uciąć), dlatego też warto będzie pamiętać o tym, aby sprawnie to i owo przejmować. Natomiast walki o środek oraz siedzibę klubu golfowego mogą być jedną z lepszych atrakcji oferowanych przez kalifornijską mapę.