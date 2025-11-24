Zmiana warty wieloosobowych shooterów, czyli wielki powrót i upadający gigant

Bardzo skwaszone miny muszą mieć decydenci Activision, a przede wszystkim Microsoftu, który ledwo położył ręce na nowej inwestycji, a ta już traci swoje najcenniejsze aktywo. Nowe Call of Duty rozczarowuje jakością, ale też sprzedaje się bardzo mocno poniżej oczekiwań, stawiając pod znakiem zapytania rozkład sił na rynku wieloosobowych shooterów. Niesprzyjające okoliczności i wyjątkowa konkurencja sprawiły, że gracze znaleźli nowe, lepsze możliwości. To moment, który Activision może niepokoić, ale nas, graczy, ekscytować.

Ostatni raz podobną sytuację mieliśmy w 2016 roku, kiedy na rynek w krótkim czasie trafiły trzy podobne gry – pierwszoosobowe shootery z efektowną kampanią single player oraz mocnym multiplayerem. To był Titanfall 2, Battlefield 1 oraz Call of Duty: Infinite Warfare. Trzy kapitalne produkcje, każda na wysokim poziomie w obu głównych trybach. Ostatecznie wielkim przegranym okazał się shooter Respawn Entertainment, który sprzedał się słabo i nigdy nie doczekał kontynuacji. To był też ostatni moment, w którym mogliśmy mówić o wielkim Battlefieldzie. Kolejne lata przyniosły dominację Call of Duty oraz utworzenie się nowego segmentu, opartego na modelu free2play oraz trybie battle royal. Dzisiaj historia się powtarza, ale delikatnie zmieniają się główni aktorzy – Call of Duty Black Ops 7, Battlefield 6 oraz ARC Raiders. Wyniki są zgoła odmienne niż 9 lat temu.

Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do liczb na Steamie, które dobrze oddają skalę zainteresowania poszczególnymi grami. Spójrzmy na sumę graczy jednocześnie bawiących się w każdą z tych gier – w szczycie oraz obecnie (stan na 22.11).

Battlefield 6 – 747 tysięcy w szczycie, ~ 150 tysięcy obecnie

– 747 tysięcy w szczycie, ~ 150 tysięcy obecnie ARC Raiders – 481 tysięcy w szczycie, ~ 200 tysięcy obecnie

– 481 tysięcy w szczycie, ~ 200 tysięcy obecnie Call of Duty – 100 tysięcy w szczycie, ~ 55 tysięcy obecnie

W przypadku hitu Activision musimy pamiętać o ważnym szczególe. Wydawca wymyślił, że zgrupuje w jednej aplikacji wszystkie części, a kampanie single player będzie sprzedawać jako oddzielny komponent (DLC). Powyższy peak pochodzi z okresu premiery Black Ops 7. Dodajmy do tego fakt, że to nie są tylko gracze bawiący się w tę część, a we wszystkie, które znajdują się wewnątrz tej jednej aplikacji. Tym bardziej widać, że wynik Call of Duty jest zaskakująco słaby. W ARC Raiders gra obecnie 4 razy więcej osób niż we wszystkie ostatnie części hitu Activision razem wzięte i to mimo braku kampanii single player.