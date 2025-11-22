Call of Duty: Black Ops 7 z 63% spadkiem względem Battlefield 6 i 50% względem Black Ops 6

Te wyniki sprzedaży mogą niepokoić. Ale paradokalnie, gra i tak wychodzi na prostą.
Sprzedaż Call of Duty: Black Ops 7 w Europie okazała się znacznie niższa niż oczekiwano. Według danych GSD i szacunków The Game Business, tytuł zanotował 63-procentowy spadek względem premierowego tygodnia Battlefield 6. Wyniki są również o ponad 50% słabsze niż debiut poprzedniej odsłony, Call of Duty: Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 7 ze słabym startem w Europie
Już pierwsze reakcje sugerowały, że tegoroczna premiera nie przebiega tak głośno jak zwykle. Activision powstrzymało się od tradycyjnych triumfalnych komunikatów, a opinie graczy na Metacritic okazały się wyjątkowo surowe. Werdykt użytkowników „Overwhelming Dislike” czyni Black Ops 7 najgorzej ocenianą odsłoną serii w historii serwisu.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że gra jest dostępna bez dodatkowych opłat w Xbox i PC Game Pass, o ile użytkownicy posiadają subskrypcję w wersji Ultimate. To naturalnie wpływa na sprzedaż pudełkową i cyfrową, która w statystykach GSD pozostaje niższa.
Paradoksalnie, słaby start nie przeszkodził Black Ops 7 w osiągnięciu pozycji lidera. Według danych GSD, najnowsze Call of Duty zostało najlepiej sprzedającą się grą tygodnia w Europie — zarówno pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy, jak i wygenerowanych przychodów.
Tymczasem najnowsza aktualizacja wprowadziła szereg usprawnień. Twórcy poprawili m.in. problematyczne wyzwania kamuflażu, które sprawiały trudności graczom dbającym o estetykę broni. Dotyczy to również części kamuflaży w trybie Zombie, które okazały się trzykrotnie trudniejsze do odblokowania niż planowano.
