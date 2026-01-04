Nowe Gwiezdne wojny, powrót Avengers, finał Diuny. Najbardziej wyczekiwane filmy 2026

20 wyjątkowych, głośnych tytułów, na które warto czekać w 2026 roku.

Rok 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal premier, które nie tylko przyciągną tłumy do kin, ale też zadecydują o przyszłości wielu kultowych marek. Od wielkich sag science fiction, przez adaptacje gier i komiksów, po powroty starych bohaterów — każdy znajdzie tu coś dla siebie. To będzie czas, w którym emocje, nostalgia i oczekiwania widzów zmierzą się z kreatywną odwagą twórców. Wichrowe wzgórza To ma być niezwykle intensywne, pełne erotycznego napięcia widowisko, które wejdzie do kin w Walentynki i stanie się hitem. Reżyserka Emerald Fennell zaprezentowała się szerszej publiczności przy okazji zjawiskowego Saltburn, wcześniej zaskoczyła wszystkich Obiecującą. Młodą. Kobietą. Nie mamy więc żadnych argumentów, by i tym razem jej nie zaufać. Zwłaszcza że sięgnęła po Margot Robbie, która po odbytej ciąży wraca na salony, a wspiera ją Jacob Elordi, którego niedawno podziwialiśmy we Frankensteinie.

Zwiastun zapowiada coś nietuzinkowego, przesiąknięte ujmującym kolorytem widowisko, w którym atmosfera jest gęsta, a romans tętni niczym rytm serca. Rozwieram klatkę piersiową i otwieram się na ten seans w całości. Premiera: 14 lutego 2025. Krzyk 7 Uwielbiam tę horrorową serię i pewnie nic już tego nie zmieni. Uwielbiam ją do tego stopnia, że chętnie powiesiłbym sobie w sypialni słynny Krzyk Edvarda Muncha, z którego twórcy filmowego Krzyku czerpali inspirację, ale nie chcę straszyć swoich dzieci. To znowu będzie to samo, maska pozostanie na swoim miejscu. Już nie mogę się doczekać tego festiwalu śmierci, w którym twórcy będą demonstrować coraz bardziej wymyślne sposoby eliminacji poszczególnych postaci. I pewnie znowu będę próbował odgadnąć, kto zabija — choć pewnie i tym razem nie trafię. Z tym że nie będzie to aż tak odmienna odsłona, jakiej moglibyśmy sobie życzyć. Do obsady, po rozbracie z serią, wraca Neve Campbell, co jest jednocześnie dobrą i złą wiadomością. Piąty i szósty Krzyk bez niej były powiewami świeżości. Mam jednak nadzieję, że aktorka odnajdzie się w nowym rytmie tego kultowego slashera. Premiera: 27 lutego 2026. Mortal Kombat 2 Nie spodziewam się wiele — raczej wybrzmiewa we mnie zachowawczy sceptycyzm, biorąc pod uwagę, jak bezpiecznym produktem okazał się pierwszy film. Nie da się jednak na łamach gram.pl nie wspomnieć o tej produkcji w kontekście wyczekiwanych premier 2026 roku, bo Mortal Kombat to kult, który trudno podważyć.

GramTV przedstawia:

Wątpię, by dało się przeskoczyć poprzeczkę adaptacji z lat 90., która na swój pokręcony sposób potrafiła zaprezentować się tak, że dziś pozostaje jedną z lepszych ekranizacji gier w ogóle. Jestem jednak przekonany, że „dwójka”, kontynuacja filmu z 2021, może dać nam kilka solidnych powodów do dobrej zabawy. I tylko tyle chciałbym otrzymać — a jeśli dostanę więcej, to tym lepiej. Premiera: 8 maja 2026. The Super Mario Galaxy Film Pierwszy film Super Mario Bros. — nie ten z 1993 roku, ale z 2023 — okazał się gigantycznym i dość zaskakującym sukcesem. Wydawało się, że trójwymiarowa, pełnometrażowa animacja komputerowa to najbardziej przewidywalna forma sprzedania Mario na wielkim ekranie. A jednak, w oparciu o solidny i ciekawy scenariusz, wszystko poszło jak z płatka, a film okazał się sporym sukcesem frekwencyjnym, stając się kamieniem milowym w historii adaptacji gier. Tegoroczny sukces filmowego Minecrafta w dużej mierze wyrasta właśnie z tego, że wcześniej to Nintendo przetarło szlak. Za sprawą tych produkcji gry udowodniły, że mogą być także kinowymi blockbusterami. Trudno więc nie oczekiwać tego samego po drugiej części animacji, którą dodatkowo będzie napędzać popularność Nintendo Switch 2. Ponoć fani uniwersum będą zachwyceni – trzymam za słowo. Premiera: 10 kwietnia 2026. Projekt Hail Mary Phil Lord i Christopher Miller mają długą historię kasowych sukcesów w Hollywood. Dali nam przebojową animację Lego Przygoda, ale podbili też serca fanów Marvela, tworząc jeden z najlepszych filmów o Spider-Manie i zdobywając za niego Oscara — mam na myśli oczywiście Spider-Man Uniwersum. Gdzieś po drodze pojawiły się problemy podczas współpracy z Disneyem i twórcy zostali odsunięci od reżyserii spin-offu Gwiezdne wojny: Han Solo. Kto wie, jak film wyglądałby ostatecznie, gdyby nie Ron Howard. Tak czy inaczej, Lord i Miller wracają w 2026 roku z filmem science fiction, w którym główną rolę zagra Ryan Gosling. Kosmiczna aura, twórcy i aktor to główne powody, dla których warto zwrócić uwagę na tę produkcję. Jest jednak jeszcze jeden powód — za scenariusz odpowiada Drew Goddard, autor tekstów do World War Z i Marsjanina, który jednocześnie pracuje nad Matrixem 5. To dodatkowo podnosi poziom oczekiwań wobec projektu. Premiera: 20 marca 2026.

Strona 1/4 Następna strona