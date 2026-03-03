Oferta tak dobra, że musieli ją wycofać. Ostatnia szansa na pakiet Resident Evil Generation

Zestaw zawierający m.in. Resident Evil Requiem w atrakcyjnej cenie.

To ważna wiadomość dla wszystkich posiadaczy nowej konsoli Nintendo, którzy planowali nadrobić współczesne odsłony kultowej serii survival horrorów. Okazuje się, że jedna z najbardziej opłacalnych ofert w cyfrowym sklepie eShop ma bardzo krótki termin ważności. Resident Evil Generation Pack – Capcom wycofuje ofertę ze sklepu Nintendo W cieniu gigantycznego sukcesu najnowszej odsłony serii, Resident Evil Requiem, firma Capcom ogłosiła, że zbiorcze wydanie Resident Evil Generation Pack zniknie z cyfrowej dystrybucji na Nintendo Switch 2 już 31 marca bieżącego roku.

Pakiet ten jest obecnie uznawany za jedną z najlepszych okazji cenowych dostępnych na nowej platformie Nintendo. Za kwotę 89,99 dolarów (blisko 330 zł) gracze otrzymują dostęp do trzech pełnoprawnych hitów: Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition oraz najnowszego Resident Evil Requiem. Biorąc pod uwagę, że samo Requiem kosztuje osobno 69,99 dolarów (około 255 zł), nabywcy zestawu otrzymują dwie poprzednie, świetnie oceniane części wraz ze wszystkimi dodatkami DLC (w tym obszernym Winters’ Expansion) za zaledwie 20 dolarów (nieco ponad 70 zł) dopłaty.

Po 31 marca (dokładnie o godzinie 23:59 czasu EDT) wszystkie trzy gry nadal będą dostępne w eShopie, jednak wyłącznie jako osobne produkty. Ich łączny koszt wzrośnie wtedy drastycznie – samo Biohazard to wydatek rzędu 39,99 dolarów (ponad 145 zł), a Village kosztuje 49,99 dolarów (ponad 180 zł). Resident Evil Requiem zadebiutowało 27 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Gry wchodzące w skład zestawu są dostępne w polskiej wersji językowej (napisy) i oferują pełne wsparcie dla unikalnych funkcji kontrolerów nowej konsoli Nintendo. Recenzja Resident Evil Requiem - Czy to najlepszy Resident w historii? Niestety nie, ale…