Wyczekiwany powrót legendy horroru - zobacz zwiastun filmu Krzyk 7

Jakub Piwoński
2025/11/03 10:45
Kolejna odsłona słynne serii. Kampania promocyjna właśnie się rozpoczęła.

Po latach oczekiwań na ekrany kin wraca Ghostface w najnowszej odsłonie kultowej serii slasherów. Krzyk 7 to kolejny rozdział jednej z najbardziej rozpoznawalnych franczyz horrorowych, a do roli Sidney Prescott powraca Neve Campbell, która w poprzednim filmie, Krzyk 6, opuściła serię z powodu sporu o wynagrodzenie.

Krzyk 7
Krzyk 7

Krzyk 7 – pierwszy zwiastun wyczekiwanego horroru

Paramount Pictures właśnie ujawniło pierwszy oficjalny zwiastun filmu, w którym Sidney ponownie staje twarzą w twarz z zabójcą. Tym razem Ghostface śledzi jej nastoletnią córkę, Tatum (Isabel May), i grozi zarówno jej, jak i samej Sidney. Zwiastun zaczyna się od sceny w domu Stu Machera, który został przekształcony w pensjonat z motywem Ghostface’a, a w tle pojawiają się nowe ofiary, jak i powracające postacie znane fanom serii: Gale Weathers (Courteney Cox) oraz Chad i Mindy Meeks-Martin (Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown).

Nie brakuje też dramatycznych scen akcji: Ghostface atakuje bohaterki w domu, a Sidney korzysta z aplikacji do zdalnego podglądu, by pomóc córce w starciu z zabójcą. Zwiastun sugeruje także tragiczną śmierć Marka (Joel McHale), męża Sidney.

Do sieci trafił także pierwszy oficjalny plakat promujący Krzyk 7 — widać na nim Ghostface’a, a w odbiciu noża płonie dom Stu Machera, symbolizując powrót legendy serii i nowe zagrożenia dla bohaterów. Krzyk 7 zapowiada się więc na pełen napięcia powrót klasyki horroru, łącząc nowe wątki z elementami, które fani pokochali w pierwszych częściach serii. Premiera filmu – 27 lutego 2026.

Źródło:https://screenrant.com/scream-7-trailer/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


