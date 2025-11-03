Wyczekiwany powrót legendy horroru - zobacz zwiastun filmu Krzyk 7

Po latach oczekiwań na ekrany kin wraca Ghostface w najnowszej odsłonie kultowej serii slasherów. Krzyk 7 to kolejny rozdział jednej z najbardziej rozpoznawalnych franczyz horrorowych, a do roli Sidney Prescott powraca Neve Campbell, która w poprzednim filmie, Krzyk 6, opuściła serię z powodu sporu o wynagrodzenie.

Krzyk 7 – pierwszy zwiastun wyczekiwanego horroru

Paramount Pictures właśnie ujawniło pierwszy oficjalny zwiastun filmu, w którym Sidney ponownie staje twarzą w twarz z zabójcą. Tym razem Ghostface śledzi jej nastoletnią córkę, Tatum (Isabel May), i grozi zarówno jej, jak i samej Sidney. Zwiastun zaczyna się od sceny w domu Stu Machera, który został przekształcony w pensjonat z motywem Ghostface’a, a w tle pojawiają się nowe ofiary, jak i powracające postacie znane fanom serii: Gale Weathers (Courteney Cox) oraz Chad i Mindy Meeks-Martin (Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown).