Nadchodzące science fiction będzie kinowym hitem? Budżet produkcji jest jednak sporo wyższy

Przez to film może mieć problemy, aby zarobić na siebie w kinach.

Ostatnio do sieci trafiły pierwsze opinie o najbardziej oczekiwanym science fiction tej wiosny, czyli Projekcie Hail Mary. Film zebrał bardzo pozytywne opinie, choć na pierwsze recenzje będziemy musieli jeszcze poczekać. Teraz do sieci trafiły prognozy finansowe produkcji i według szacunków, w Ameryce film otworzy się z wynikiem około 50 milionów dolarów. Projekt Hail Mary – ile film zarobi na otwarcie w amerykańskich kinach? Według pierwszych prognoz box office film z Ryanem Goslingiem w roli głównej ma szansę zarobić podczas premierowego weekendu w Ameryce Północnej od 45 do 55 mln dolarów. Produkcja trafi do kin 20 marca i już na etapie wczesnych analiz wzbudza spore zainteresowanie widzów. Szczególnie dobrze wypada wśród męskiej części publiczności, choć wysokie wyniki notuje również wśród kobiet.

Co ciekawe, wstępne wskaźniki zainteresowania są wyższe niż w przypadku kilku innych dużych produkcji w podobnym momencie kampanii marketingowej. W branży przypomina się przy tym historię filmu Oppenheimer, którego pierwsze prognozy również nie zapowiadały późniejszego ogromnego sukcesu frekwencyjnego. Projekt Hail Mary jest adaptacją bestsellerowej powieści Andy’ego Weira z 2021 roku. Autor zasłynął wcześniej dzięki książce Marsjanin, która została zekranizowana w 2015 roku przez Ridley’a Scotta. Film z Mattem Damonem w roli głównej zdobył siedem nominacji do Oscara i ostatecznie zarobił ponad 630 mln dolarów na całym świecie. Jednocześnie pojawiły się nowe informacje dotyczące budżetu produkcji. Wcześniej mówiło się o około 150 mln dolarów, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że faktyczne koszty mogły być znacznie wyższe. Według raportów całkowity budżet produkcyjny wyniósł nawet 248 mln dolarów. Dzięki ulgom podatkowym w Wielkiej Brytanii i innych krajach realny koszt dla studia może spaść do poziomu około 200 mln dolarów. Nawet przy takich założeniach oznacza to jednak jedną z najdroższych produkcji w katalogu Amazon MGM.

Tak wysoki budżet oznacza również ogromne oczekiwania finansowe. Szacuje się, że film będzie musiał zarobić w okolicach 500 mln dolarów na świecie, aby osiągnąć próg rentowności. Nowa produkcja opowiada historię nauczyciela nauk ścisłych, który niespodziewanie trafia w kosmos i otrzymuje zadanie o fundamentalnym znaczeniu dla ludzkości. Bohater musi znaleźć sposób na powstrzymanie zjawiska zagrażającego całej galaktyce. Za kamerą stoją Phil Lord oraz Christopher Miller, a scenariusz przygotował Drew Goddard, który wcześniej odpowiadał za adaptację Marsjanina. W gronie producentów znalazła się także Amy Pascal. Oprócz Goslinga w obsadzie znaleźli się także: Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman oraz James Ortiz.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.