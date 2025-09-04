Nowe Wichrowe Wzgórza z Margot Robbie – zwiastun zachwyca, budzi kontrowersje i sporo emocji

To długo oczekiwana adaptacji klasycznej powieści Emily Brontë – Wichrowe Wzgórza. Pierwszy materiał promocyjny robi spore wrażenie wizualne – zdjęcia Linusa Sandgrena oraz scenografia pełna detali z epoki wyróżniają się jako najjaśniejsze punkty zwiastuna.
Obsada również budzi emocje. Margot Robbie i Jacob Elordi w rolach głównych wprowadzają na ekran charakterystyczną chemię i wydają się idealnie wpisywać w klimat opowieści. Film określany jest jako „agresywnie prowokacyjny” pełen zmysłowych, prowokujących obrazów. Adaptacja znacznie odbiega od materiału źródłowego, reinterpretując klasykę przez pryzmat odważnego i polaryzującego stylu Fennell, autorki głośnego Saltburn.
Powieść Brontë opowiada historię tragicznej miłości sieroty Heathcliffa i Catherine Earnshaw, której konsekwencje obejmują obsesję, zemstę i zmiany społeczne. Film zaplanowano na Walentynki 2026 roku, a zwiastun sugeruje, że będzie to jedna z najbardziej odważnych i wizualnie imponujących ekranizacji tej uniwersalnej historii, jakie mogliśmy zobaczyć w ostatnich latach.