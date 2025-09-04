Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Wichrowe Wzgórza z Margot Robbie – zwiastun zachwyca, budzi kontrowersje i sporo emocji

Jakub Piwoński
2025/09/04 13:40
Jest pierwszy zwiastun filmu, który ma zadebiutowac w walentynki 2026.

To może być jedna z najbardziej nietuzinkowych wersji Wichrowych Wzgórz – i właśnie tego wymagała kolejna ekranizacja klasyki. Ostatnio informowaliśmy również o kampanii bilboardowej filmu, która podgrzewa oczekiwania widzów i buduje atmosferę wokół premiery. W sieci pojawił się także zwiastun filmu.

Wichrowe Wzgórza
Wichrowe Wzgórza

Wichrowe Wzgórza – pierwszy zwiastun

To długo oczekiwana adaptacji klasycznej powieści Emily Brontë – Wichrowe Wzgórza. Pierwszy materiał promocyjny robi spore wrażenie wizualne – zdjęcia Linusa Sandgrena oraz scenografia pełna detali z epoki wyróżniają się jako najjaśniejsze punkty zwiastuna.

Obsada również budzi emocje. Margot Robbie i Jacob Elordi w rolach głównych wprowadzają na ekran charakterystyczną chemię i wydają się idealnie wpisywać w klimat opowieści. Film określany jest jako „agresywnie prowokacyjny” pełen zmysłowych, prowokujących obrazów. Adaptacja znacznie odbiega od materiału źródłowego, reinterpretując klasykę przez pryzmat odważnego i polaryzującego stylu Fennell, autorki głośnego Saltburn.

Powieść Brontë opowiada historię tragicznej miłości sieroty Heathcliffa i Catherine Earnshaw, której konsekwencje obejmują obsesję, zemstę i zmiany społeczne. Film zaplanowano na Walentynki 2026 roku, a zwiastun sugeruje, że będzie to jedna z najbardziej odważnych i wizualnie imponujących ekranizacji tej uniwersalnej historii, jakie mogliśmy zobaczyć w ostatnich latach.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/3/emerald-fennells-wuthering-heights-trailer-is-visually-stunning

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:39

Oj nie, wygląda to dokładnie tak jak sobie wyobrażałem xD

No jedynie mi rapu zabrakło...




