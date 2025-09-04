Nowe Wichrowe Wzgórza z Margot Robbie – zwiastun zachwyca, budzi kontrowersje i sporo emocji

Jest pierwszy zwiastun filmu, który ma zadebiutowac w walentynki 2026.

To może być jedna z najbardziej nietuzinkowych wersji Wichrowych Wzgórz – i właśnie tego wymagała kolejna ekranizacja klasyki. Ostatnio informowaliśmy również o kampanii bilboardowej filmu, która podgrzewa oczekiwania widzów i buduje atmosferę wokół premiery. W sieci pojawił się także zwiastun filmu.

Wichrowe Wzgórza – pierwszy zwiastun

To długo oczekiwana adaptacji klasycznej powieści Emily Brontë – Wichrowe Wzgórza. Pierwszy materiał promocyjny robi spore wrażenie wizualne – zdjęcia Linusa Sandgrena oraz scenografia pełna detali z epoki wyróżniają się jako najjaśniejsze punkty zwiastuna.