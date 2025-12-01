Kultowego złoczyńcy z Mortal Kombat nie zabraknie w nowym filmie. Pokazano pierwsze zdjęcie z jego udziałem

Na pełną prezentację będziemy musieli trochę poczekać.

Todd Garner ponownie rozgrzał fanów Mortal Kombat 2, publikując w czasie Święta Dziękczynienia nowe zdjęcie z planu filmu. Tym razem ujawniono coś, na co czekała ogromna część społeczności serii. Potwierdzono obecność Quan Chiego, czyli jednego z najbardziej znanych czarnoksiężników w historii uniwersum. Mortal Kombat 2 – Quan Chi pojawi się w filmie W krótkiej aktualizacji producent pokazał ujęcie zza pleców, na którym widać charakterystyczny wygląd nekromanty. To ostatecznie ucina wszelkie wcześniejsze spekulacje, według których postać miała zostać usunięta z historii po tym, jak nie pojawiła się w pierwszym zwiastunie.

W filmie rolę manipulującego magią Quan Chiego odegra Damon Herriman. Aktor znany z serialu Justified: Bez przebaczenia już wcześniej udowodnił, że potrafi wcielać się w nieoczywiste i niepokojące postacie. To sprawia, że jego casting idealnie współgra z bohaterem, który dał się zapamiętać z pamiętnych momentów fabularnych Mortal Kombat 4 oraz Deadly Alliance. Garner nie ukrywał zadowolenia z powrotu tej postaci. W osobnym komentarzu podkreślił, że pojawienie się Quan Chiego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju historii oraz dla relacji między największymi antagonistami Outworld. Chcieliśmy, aby fani otrzymali pełen zestaw ikonicznych złoczyńców serii. Quan Chi od zawsze był ważnym elementem tego świata i cieszymy się, że możemy pokazać go na dużym ekranie.

Warto przypomnieć, że filmowa seria Mortal Kombat nie zakończy się na drugiej części. Jeszcze w październiku podczas New York Comic Con Warner Bros. zapowiedziało trzecią odsłonę. W obsadzie znaleźli się: Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano jako Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Skorpion. Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, a scenariusz przygotował Jeremy Slater. Producentami projektu są Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich, E. Bennett Walsh i sam McQuoid. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Michael Clear, Judson Scott, Slater oraz Lawrence Kasanoff. Przypomnijmy, że Mortal Kombat 2 zadebiutuje dopiero 15 maja 2026 roku. Wczytywanie ramki mediów.

