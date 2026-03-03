Nowe sterowniki Nvidii pod lupą – RTX 50 z limitami napięcia i problematyczny debiut Resident Evil Requiem

To kolejna odsłona zamieszania wokół najnowszych sterowników Nvidii, która zamiast uspokoić nastroje po wycofaniu poprzedniej wersji, dolała oliwy do ognia . Właściciele najdroższych kart graficznych na rynku z pewnością nie tak to sobie wyobrażali.

Głównym celem wersji 595.71 było wyeliminowanie „awarii wentylatorów” z feralnej edycji 595.59, która u części graczy unieruchamiała systemy chłodzenia GPU. Choć błąd ten został naprawiony, społeczność skupiona wokół portalu VideoCardz oraz forum Reddit szybko dostrzegła nowy problem. Właściciele kart RTX 50 (w tym flagowych modeli RTX 5090) zauważyli, że sterownik nakłada sztywny sufit na napięcie rdzenia, blokując je w okolicach 0,95V – 0,975V. Skutkuje to niemożnością osiągnięcia taktowań powyżej 3,0 GHz, nawet przy agresywnym, ręcznym podkręcaniu. Niektórzy entuzjaści donoszą o spadkach rzędu 200 MHz w porównaniu do stabilnych wyników na starszych wersjach oprogramowania, co bezpośrednio przekłada się na niższe wyniki w benchmarkach i grach.

Problemy nie kończą się jednak na samym hardware. Premiera Resident Evil Requiem, która miała być wizytówką nowej technologii DLSS 4, stała się dla wielu graczy technicznym torem przeszkód. Raporty wskazują na ogromne rozbieżności w wydajności – na nowym sterowniku gra potrafi działać o 30-50% wolniej niż na starszych kompilacjach z serii 575. Użytkownicy kart RTX 4080 Super oraz RTX 4090 odnotowują znaczne spadki poboru mocy (nawet o 50W mniej), co sugeruje błędy w warstwie optymalizacji sterownika. Nvidia, mimo oficjalnej listy poprawek obejmującej m.in. błędy graficzne w The Ascent czy stabilność Final Fantasy XII, wciąż nie potwierdziła oficjalnie istnienia wspomnianego „limitu napięcia”, choć skala zgłoszeń rośnie z godziny na godzinę.

Na koniec wspomnijmy, że sterowniki NVIDIA GeForce 595.71 WHQL są dostępne od 2 marca. Pakiet instalacyjny o rozmiarze blisko 960 MB można pobrać poprzez aplikację NVIDIA App lub oficjalną stronę producenta.