Najwięksi przegrani i wygrani w Hollywood w 2024 roku. DC w rozkroku, Zendaya błyszczy, a Gwiezdne wojny tracą moc

To był rok pełen emocji w Hollywood – od spektakularnych porażek po wielkie triumfy, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Kontrasty były wyraźne jak nigdy: z jednej strony przyzwyczailiśmy się do komfortu domowych seansów, z drugiej – kina znów zaczęły tętnić życiem, odzyskując swoją dawną magię. Fascynacja młodymi gwiazdami mieszała się z niegasnącą sympatią do weteranów ekranu, choć ich artystyczne wybory nierzadko zaskakiwały. Wielkie marki zaczęły się chwiać, bo i Gwiezdne wojny i DC miewały swoje lepsze i gorsze momenty. Nie zabrakło miejsca na skandal obyczajowy. Jedno jest jednak pewne – wciąż dla widza kinowego nie ma nic lepszego niż dobrze zrealizowany sequel.

Taylor Sheridan to twórca, który od kilku lat jest na absolutnej fali wznoszącej – i rok 2024 tylko potwierdził jego pozycję. Konflikt wokół Yellowstone zdawał się go nie osłabić, a wręcz przeciwnie – utwierdził w roli jednego z najważniejszych współczesnych scenarzystów i producentów telewizyjnych. Sheridan tworzy seriale w tempie, które mogłoby zaszkodzić jakości, ale w jego przypadku każdy projekt wciąż zachowuje charakter, klimat i autentyczność.

Serial zachwycał realizmem, dopracowaną scenografią i wciągającą fabułą z wyraźnym politycznym tłem. Na jego sukces złożyły się także wybitne kreacje aktorskie oraz odwaga w podejściu do materiału źródłowego. Efektem są liczne nagrody, w tym dominacja na Emmy i nominacje do Złotych Globów . Popularność Szoguna była na tyle wielka, że twórcy zapowiedzieli drugi sezon, choć wyzwanie jest nie lada — brak materiału książkowego może przypominać problemy, z jakimi mierzyli się twórcy Gry o Tron. Jestem jednak przekonany, że chętnie wrócimy do Japonii.

Jego miłość do Teksasu, koni i życia na ranczu wciąż stanowi trzon jego opowieści, od Yellowstone przez Special Ops: Lioness i Tulsa King po Landman. Wszystkie te tytuły łączy jego charakterystyczne pióro, a także przynależność do Paramount+ (w Polsce dostępne na SkyShowtime) dzięki lukratywnemu kontraktowi na wyłączność. Sheridan, podobnie jak David Fincher w przypadku Netflixa, znalazł swoje kreatywne eldorado – miejsce, gdzie może swobodnie kreować pełnokrwiste postacie, błyskotliwe dialogi i emocjonujące dramaty. W świecie Hollywood Taylor Sheridan to dziś marka sama w sobie, a jego historie wciąż podbijają serca widzów.

Przegrany: Francis Ford Coppola

Historia Francisa Forda Coppoli w 2024 roku to opowieść, która równocześnie smuci i inspiruje. Megalopolis – projekt życia legendarnego reżysera – przez wiele miesięcy był otoczony aurą tajemnicy i spekulacji. Po premierze w Cannes na długo zapanowała cisza, a pytania o dystrybucję filmu w kinach pozostawały bez odpowiedzi. Kiedy w końcu obraz trafił do szerokiej widowni wczesną jesienią, okazało się, że to dzieło pełne sprzeczności: monumentalne w ambicjach, ale chaotyczne w realizacji.

Megalopolis miesza kicz z patosem, odziane w science fiction, które bywa zarówno intrygujące, jak i nużące. Film balansuje na granicy katastrofy, a jednocześnie hipnotyzuje – głównie dzięki charyzmatycznym aktorom oraz odwadze samego przedsięwzięcia. W oderwaniu od tej otoczki jest to jednak dalece trudna w odbiorze, artystyczna porażka. Ale kiedy spojrzeć na nią przez pryzmat marzeń i niezłomności Coppoli, film budzi podziw. Reżyser sprzedał swoje winnice, by zrealizować tę wizję, wracając do kina po dekadach milczenia. Megalopolis to świadectwo jego niezachwianej wiary w sztukę – i może dlatego jest czymś więcej niż tylko filmem. Koniec końców to melancholijny portret artysty/architekta, który, podobnie jak sam Coppola, próbuje raz jeszcze wznieść coś wielkiego, mimo ciężaru porażek i nieuchronnie upływającego czasu.