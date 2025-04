Minecraft rozbija bank. O takich wynikach inne filmy mogą tylko pomarzyć

Kina, Warner Bros. i ekranizacje gier potrzebowały takiego sukcesu. Niezależnie co sądzicie o filmowym Minecrafcie, a także jakie opinie mają krytycy, jest to prawdziwy fenomen, który już zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina, a przynajmniej tego traktującego o wynikach finansowych. Wytwórnia była bardzo ostrożna w przewidywaniach dotyczących zarobków Minecrafta w premierowy weekend. Ciężko się temu dziwić, skoro Warner Bros. czeka na pierwszy prawdziwy hit od września ubiegłego roku. Ale w końcu się doczekali i ekranizacja gry Mojang niemal dwukrotnie przebiła prognozy analityków. Gdy w pierwszych szacunkach podawano wyniki w przedziale od 55 do 75 mln dolarów, a przed samą premierą wzrosły one do 80-90 mln dolarów, to premierowy weekend w Ameryce i tak okazał się o wiele lepszy.

Minecraft z rekordowym premierowym weekendem

Minecraft w pierwszy weekend zarobił ogromne 157 mln dolarów. To nie tylko najlepsze tegoroczne otwarcie, które przebija Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat z 88,8 mln dolarów, ale także niekwestionowany rekord premierowego weekendu dla ekranizacji gry. Poprzedni należał do Super Mario Bros. Film z 146,3 mln dolarów. Co więcej, to trzeci najlepszy wynik kwietnia po Avengers: Koniec gry i Avengers: Wojna bez granic, a także 25. największe otwarcie w historii amerykańskiego rynku.