Emmy 2024: Szogun i The Bear biją rekordy, Disney triumfuje

Rozdano telewizyjne nagrody Emmy. Znane i lubiane produkcje takie jak Szogun i The Bear otrzymały najwięcej statuetek. Koniec końców najwięcej powodów do zadowolenia ma Disney.

Tydzień temu informowaliśmy o pierwszym rozdaniu nagród Emmy . Przyznano wówczas statuetki w mniej znanych kategoriach. Już wtedy serial Szogun wysunął się na prowadzenie, zgarniając 14 statuetek. Pozycję lidera utrzymał w minioną niedzielę. Rozdano główne nagrody Emmy i serial Szogun dołożył jeszcze do puli nagród tytuł najlepszego serialu dramatycznego, najlepiej wyreżyserowanego serialu oraz najlepszych ról dramatycznych.

Zadowoleni mogą być także twórcy serialu The Bear , choć ich wygrana ma akurat słodko-gorzki wymiar. Do drugiej rundy Emmy przystąpili już z 7 statuetkami zdobytymi wcześniej. W niedzielę The Bear zdobył kolejne 4, kończąc imprezę z 11 statuetkami, pobijając tym samym własny rekord łącznej liczby wygranych na jednej edycji Emmy przez serial komediowy. Statuetkę za najlepszą kreację w serialu komediowym ponownie otrzymał Jeremy Allen White.

Natomiast dużym zaskoczeniem okazał się fakt, że serial The Bear musiał obejść się smakiem w najważniejszej dla siebie kategorii. To nie The Bear okazał się najlepszym serialem komediowym, a Hacks z platformy Max.

Szogun i The Bear biją rekordy, Disney triumfuje

W gronie laureatów znalazł się także głośny serial Reniferek, który wygrał w m.in. kategorii najlepszy serial limitowany. Twórca serialu, Richard Gadd, który scenariusz oparł na własnych doświadczeniach, wyszedł z ceremonii z trzema statuetkami, bo doceniono go także w kategorii aktorskiej. Było to z pewnością najważniejsza wygrana Netflixa. Po jednej statuetce dla platformy wygrały także seriale The Crown i Ripley.

Gigant medialny wygrał na Emmy 2024 łącznie aż 59 statuetek. Z kolei platforma Max, prócz znaczącej wygranej Hacks, cieszy się także z triumfu Jodie Foster. Doceniono jej kreację w czwartym sezonie Detektywa . To pierwsza nagroda Emmy w karierze Foster. Dla platformy Apple w pojedynczych przypadkach wygrały Kulawe konie i The Morning Show. Koniec końców największym wygranym i tak jest Disney.

Tak wygląda pełna lista nagrodzonych: