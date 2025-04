Fountain of Youth w pierwszym zwiastunie. Apple ma hit na miarę Indiany Jonesa i Skarbu narodów?

Apple zaprezentowało swój nowy film, który zadebiutuje na platformie streamingowej już w maju. Fountain of Youth to najnowsza produkcja Guya Ritchiego, twórcy Dżentelmenów oraz Ministerstwa Niebezpiecznych Drani, który zaprosił do udziału w jego projekcie hollywoodzkie gwiazdy. W filmie zobaczymy Johna Krasinskiego, Natalie Portman oraz Eizę Gonzalez, którzy wcielą się w główne role w przygodowym akcyjniaku, który przywodzi na myśl Indianę Jonesa, serię Skarb narodów lub ekranizacje powieści Dana Browna. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun Fountain of Youth, który prezentuje się obiecująco.

Fountain of Youth – pierwszy zwiastun nowego przygodowego filmu od Apple’a

Fabuła opowiada o dwójce skłóconego rodzeństwa (Krasinski i Portman), które łączy siły w globalnym skoku, by odnaleźć mityczną Fontannę Młodości. Muszą wykorzystać swoją wiedzę historyczną, by podążać za wskazówkami w epickiej przygodzie, która odmieni ich życie — i być może zapewni im nieśmiertelność.