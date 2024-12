Ogłoszono nominacje do Złotych Globów. Emilia Pérez i The Bear z największymi szansami na wygraną

Sezon filmowych nagród właśnie wszedł w decydującą fazę. Kilka nagród już rozdano, powoli wyłaniają się liderzy, ale to nominację do Złotych Globów zwykle wyjaśniają i porządkują sytuację stanowiąc prognostyk przed daniem głównym – Oscarami. Aktorzy Mindy Kaling i Morris Chestnut ogłosili nominacje dzisiejszego popołudnia, dzięki czemu znamy listę filmów i seriali rywalizujących w konkursie 82. Złotych Globów, przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Jakie produkcje przodują w nominacjach? Czy już teraz można wskazać faworytów?

The Brutalist i Emlia Pérez z szansą na 7 statuetek

W kategoriach filmowych najwięcej nominacji zdobyły takie filmu jak Emilia Pérez (8 nominacji), The Brutalist (7 nominacji) i Konklawe (6 nominacji). Niewiele mniej, bo 5 nominacji zdobyła Substancja. Warto dodać, że Emilia Pérez dwie nominacje zdobyła w jednej kategorii, przez co może zdobyć tyle statuetek ile The Brutalist. W serialach z kolei największą szansę na wygraną mają takie produkcję jak: The Bear (5 nominacji) oraz Szogun (4 nominacje), a także Reniferek (3 nominacje) i Ripley (3 nominacje).