Zrobili z niego potwora, a on chciał tylko zażartować. Bill Murray ma żal do Disneya za to, że studio anulowało film z jego udziałem

Bill Murray, znany aktor-komik, opowiada o skutkach skarg, które zmusiły produkcję filmu Being Mortal do anulowania. Film, reżyserowany przez Aziza Ansariego, został zawieszony w 2022 roku po tym, jak członek ekipy złożył skargę na Murraya. Teraz, po trzech latach, aktor wyjaśnia, że cała kontrowersja dotyczyła „pocałunku w masce”, który, jak twierdzi, „wydał mu się zabawny”.

Miałem na sobie maskę i pocałowałem ją, a ona miała na sobie maskę. To nie było tak, że jej dotknąłem, ale po prostu pocałowałem ją przez maskę. I nie była obcą osobą.

Aktor podkreślił, że osoba, którą pocałował, nie była obca – była to osoba, z którą regularnie współpracował na planie i jadł wspólne lunche. Choć nie pamięta, co go skłoniło do tego gestu, dodał, że incydent zdarzył się, gdy wszyscy byli „uwięzieni w jednym pokoju, słuchając tej szalonej sceny”. Murray bronił swoich działań, tłumacząc, że „to coś, co wcześniej zrobiłem komuś innemu” i uważał, że było to zabawne. „Za każdym razem, gdy to się działo, było zabawnie” – zaznaczył.