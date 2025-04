Jest pierwsza ofiara Śnieżki. Disney wstrzymał pracę nad kolejnym aktorskim remake’iem

Kinowa porażka nowej Śnieżki zbiera swoje żniwo. Według niedawnych informacji film miał kosztować nawet 350 milionów dolarów po doliczeniu kosztów dokrętek. Dla Disneya oznacza to ogromne straty finansowe, które według prognoz będą wynosić ponad 100 mln dolarów, a możliwe, że ta kwota urośnie nawet do około 200 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że wytwórnia zaczęła przyglądać się innym szykowanym aktorskim remake’om, które zostały już ogłoszone. Jak podają amerykańskie media problem z realizacją może mieć aktorska wersja Zaplątanych. Za produkcję miał odpowiadać Michael Gracey, reżyser Króla rozrywki oraz Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Jak się jednak teraz okazuje, film może w ogóle nie dojść do skutku.

Zaplątani – aktorski remake zostanie skasowany?

Zaplątani mieli być aktorskim remake’iem animowanego filmu z 2010 roku o tym samym tytule. Jak podały osoby związane z Disneyem, prace nad projektem zostały obecnie wstrzymane. Jest to związane z rozczarowującymi wynikami finansowymi Śnieżki. Film zarobił na całym świcie 145 mln dolarów i musiałby się zdarzyć cud, aby produkcja zdołała dobić do 200 mln dolarów globalnych wpływów z kin.