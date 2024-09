Mimo klapy Horyzontu, Kevin Costner wciąż wierzy, że nakręci trzeci rozdział

Mimo że pierwsza część Horyzontu okazałą się finansową klapą, zarabiając zaledwie 35 milionów dolarów przy budżecie 110 milionów, Kevin Costner wciąż wierzy w swój wielki projekt. Czy ta ambicja jest ślepa?

Kevin Costner jest zdeterminowany by dokończyć Horyzont

Aktor pojawił się ostatnio na festiwalu filmowym w Wenecji, na którym odbyła się premiera drugiej części Horyzontu. Film zebrał bardzo słabe recenzję od krytyków, czym podzielił los części pierwszej. Costner pozostaje jednak zdeterminowany, by dokończyć projekt. W emocjonalnej wypowiedzi dał do zrozumienia, że czuje się zobowiązany do dokończenia swojego dzieła, nawet mimo trudności finansowych.