Filmy będą dłużej emitowane w kinach? Trwają negocjacje

Michael O'Leary, prezes Cinema United (dawniej National Association of Theatre Owners), również opowiada się za minimalnym 45-dniowym okresem ekskluzywności kinowej. Podkreśla, że krótsze okna negatywnie wpływają na sprzedaż biletów oraz sukces filmów o mniejszych budżetach. W 2021 roku AMC i Warner Bros. zawarły porozumienie o 45-dniowym okresie ekskluzywności kinowej dla filmów planowanych na 2022 rok. Jednak w ostatnich latach standardem stały się krótsze okna, co wywołało debatę wśród twórców filmowych na temat przyszłości dystrybucji kinowej. ​Za przykład podaje się chociażby Wicked – film wciąż zarabiał w kinach, ale mimo wszystko zdecydowano się wypuścić do do VOD po miesiącu od premiery.

Obecne rozmowy między AMC a studiami filmowymi mają na celu przywrócenie dłuższego okresu ekskluzywności kinowej, co może pozytywnie wpłynąć na przemysł filmowy i zachęcić widzów do powrotu do kin. Bardzo zatem możliwe, że choć pandemia wiele zmieniała w dystrybucji, a media strumieniowe nabrały na sile, to jednak tradycyjna, dłuższa dystrybucja kinowa do nas wróci. Przy tym wszystkim należy pamiętać, że puszczenie filmu na VOD nie sprawia, że film przestaje zarabiać, ale sprawia, że dalej zarabia, ale inaczej.