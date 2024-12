Yellowstone - recenzja sezonu 5B. Upadek z wysokiego konia

To już nie jest ten sam serial co w 2018 roku. Ale wszystko jest zmienne i wszystko się kończy.

Zabawne, że wspominam właśnie o roku 2018 w kontekście pojawienia się Yellowstone. Inny kultowy serial wchodził wówczas w finałową fazę. Wtedy to na Netflix zagościł szósty sezon serialu House of Cards, w którym bardzo szybko wyszło na jaw, że coś tu "trzeszczy". Już wcześniej, jako widzowie, zostaliśmy należycie do tego przygotowani, bo w atmosferze skandalu produkcję opuścił Kevin Spacey. Aktor był filarem tej produkcji, w której przez pięć sezonów wcielał się w makiawelicznego Franka Underwooda. Usunięcie go z obsady dało efekt, który był raczej do przewidzenia, choć łudziliśmy się, że może być inaczej. Bez Spaceya House of Cards okazało się ogromnym rozczarowaniem.

Jak Yellowstone wypada w porównaniu do innych seriali?

Piszę to dlatego, ponieważ sytuacja ta jak żywo przypomina mi tę, którą uświadczyliśmy przy okazji serialu Yellowstone. To równie wielki tytuł, oparty na barkach równie wielkiego nazwiska. Gwiazdą tej niezwykle popularnej westernowej sagi był Kevin Costner. Był, ponieważ sytuacja się nieco pokomplikowała jakoś w ubiegłym roku. Costner dał wówczas do zrozumienia, że zamierza opuścić szeregi obsady serialu, a za przyczynę wskazywał chęć kręcenia własnego filmu. Dziś wiemy, że to Horyzont popsuł szyki twórcom Yellowstone, ale wiemy także, że Costnerowi niespecjalnie opłaciło się porzucenie roli Johna Duttona. Wciąż zaciekle walczy, by światło dzienne ujrzały kolejne rozdziały filmu (planowo było ich cztery), ale szansę na to są co raz mniejsze.

Historia Yellowstone trwała jednak dalej. Serial nie poddał się trzęsieniu ziemi, jakie wywołało odejście głównej gwiazdy. Po emisji ósmego odcinka piątego sezonu Yellowstone, który miał swoją premierę w listopadzie ubiegłego roku, fani wiedzieli, że to jeszcze nie koniec. Nie wiedzieli jednak w jaki sposób informacje od odejściu Costnera z projektu, wpłyną na serial. Zagra tylko w kilku odcinkach, zostanie podmieniony innym aktorem, czy jego postać definitywnie zakończy żywot - te opcje leżały na stole, a tą najbardziej realną była ta ostatnia. Druga połowa serca chyba każdego fana naiwnie liczyła, że aktor pojawi się w szykowanym sezonie 5B choćby w retrospektywach. Dziś, gdy wszystko jest już jasne, a rodzące się bólach finalne odcinki w końcu ujrzały światło dzienne (w Polsce na platformie SkyShowtime), przyszła pora wystawienia oceny.

Bez Kevina Costnera to już nie jest ten sam serial

Yellowstone uniknęło losu House of Cards, które po odejściu głównej gwiazdy nie potrafiło znaleźć nowej równowagi narracyjnej. Tutaj ciężar opowieści znalazł nowe oparcie dzięki ekranowej charyzmie Beth, Ripa i Kayce’a, którzy nadal przyciągają widzów. To upadek z wysokiego konia, po którym twórcy jednak się podnoszą. Niemniej brak Kevina Costnera jest odczuwalny, co uwidacznia się szczególnie w porównaniu do Sukcesji – serialu, który podobnie jak Yellowstone opowiada o toksycznych rodzinach zarządzających wielkimi majątkami i walczących o władzę po schodzącym ze sceny ojcu. W Sukcesji usunięcie ojca rodziny stało się dramaturgicznym sukcesem, natomiast w Yellowstone początkowe dwa odcinki nowej odsłony poświęcono głównie uporządkowaniu bałaganu, jaki powstał po zaskakującej eksmisji Costnera.