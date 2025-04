Powstanie Road House 2. Nakręci go najbardziej zapracowany reżyser w Hollywood

Choć remake kultowego Road House (Wykidajło) z 1989 roku nie porwał krytyków, widzowie tłumnie ruszyli do ekranów. Produkcja z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej stała się globalnym hitem Prime Video – w ciągu pierwszych dwóch weekendów od premiery film obejrzano ponad 50 milionów razy, co czyni go największym debiutem filmowym w historii Amazon MGM Studios. Sequel był kwestią czasu. Już wiemy, kto go nakręci.

Będzie Road House 2. Znamy nazwisko reżysera

W obliczu tak dużej popularności Amazon zdecydował się kontynuować serię. Jak donosi portal World of Reel, reżyserem sequela będzie Guy Ritchie, a Gyllenhaal powróci w roli głównej. Co ciekawe, zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o nowym filmie tego reżysera – pojawił się właśnie zwiastun Fountain of Youth, w którym występują John Krasinski i Natalie Portman.