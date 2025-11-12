RoboCop: Rogue City – Unfinished Business na PS5 za 79 zł w Empiku

W ramach trwających Black Weeks w sklepie Empik można kupić taniej pudełkowe wydanie RoboCop: Rogue City – Unfinished Business na PlayStation 5. Cena została obniżona z 129 zł do 79 zł, co oznacza oszczędność 50 zł. W skład zestawu wchodzi podstawowa wersja gry oraz rozszerzenie fabularne.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business w promocji Empiku

Akcja dodatku toczy się po wydarzeniach z głównej kampanii, w której RoboCop ponownie staje do walki o bezpieczeństwo Detroit. Tym razem musi stawić czoła grupie najemników, którzy przejęli kontrolę nad ogromnym kompleksem OmniTower. Tytuł został pozytywnie oceniony przez graczy za wierne odwzorowanie klimatu klasycznych filmów i satysfakcjonującą rozgrywkę.