RoboCop: Rogue City – Unfinished Business na PS5 za 79 zł w Empiku

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business w promocji Empiku
Akcja dodatku toczy się po wydarzeniach z głównej kampanii, w której RoboCop ponownie staje do walki o bezpieczeństwo Detroit. Tym razem musi stawić czoła grupie najemników, którzy przejęli kontrolę nad ogromnym kompleksem OmniTower. Tytuł został pozytywnie oceniony przez graczy za wierne odwzorowanie klimatu klasycznych filmów i satysfakcjonującą rozgrywkę.
Po zdecydowanym zwycięstwie RoboCopa nad gangami z Detroit, rozpoczyna się nowy rozdział w tej samodzielnej kontynuacji wydarzeń z gry RoboCop: Rogue City.
Nowy gracz w mieście został pokonany, ale ulice nadal są pełne przestępczości. Iskierką nadziei jest najnowszy projekt OCP: OmniTower – ogromny kompleks mieszkaniowy zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach mieszkańców Starego Detroit.
Kiedy jednak grupa doskonale wyszkolonych najemników uzbrojonych w najnowocześniejszą broń przejmuje kontrolę nad budynkiem i zamienia go w swoją śmiercionośną fortecę, RoboCop musi podjąć działania, aby powstrzymać ich plany i egzekwować prawo.
