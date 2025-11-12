Zaloguj się lub Zarejestruj

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business na PS5 za 79 zł w Empiku

Mikołaj Berlik
2025/11/12 12:45
Zestaw gra + DLC w promocji.

W ramach trwających Black Weeks w sklepie Empik można kupić taniej pudełkowe wydanie RoboCop: Rogue City – Unfinished Business na PlayStation 5. Cena została obniżona z 129 zł do 79 zł, co oznacza oszczędność 50 zł. W skład zestawu wchodzi podstawowa wersja gry oraz rozszerzenie fabularne.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business w promocji Empiku

Akcja dodatku toczy się po wydarzeniach z głównej kampanii, w której RoboCop ponownie staje do walki o bezpieczeństwo Detroit. Tym razem musi stawić czoła grupie najemników, którzy przejęli kontrolę nad ogromnym kompleksem OmniTower. Tytuł został pozytywnie oceniony przez graczy za wierne odwzorowanie klimatu klasycznych filmów i satysfakcjonującą rozgrywkę.

Po zdecydowanym zwycięstwie RoboCopa nad gangami z Detroit, rozpoczyna się nowy rozdział w tej samodzielnej kontynuacji wydarzeń z gry RoboCop: Rogue City.

Nowy gracz w mieście został pokonany, ale ulice nadal są pełne przestępczości. Iskierką nadziei jest najnowszy projekt OCP: OmniTower – ogromny kompleks mieszkaniowy zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach mieszkańców Starego Detroit.

Kiedy jednak grupa doskonale wyszkolonych najemników uzbrojonych w najnowocześniejszą broń przejmuje kontrolę nad budynkiem i zamienia go w swoją śmiercionośną fortecę, RoboCop musi podjąć działania, aby powstrzymać ich plany i egzekwować prawo.

Wysyłka z Empiku jest płatna od 9 zł. Oferta potrwa do wyczerpania zapasów.

Tagi:

promocja
promocje
Teyon
RoboCop
RoboCop: Rogue City
RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
