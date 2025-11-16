Starcie, którego CDPR się obawiał. Wszystko mogła zmienić premiera Batman: Arkham Knight

„Wciąż pamiętam, jak załamani byliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, że Rocksteady wypuści Arkham Knight niemal równocześnie z Wiedźminem 3”, wspomina Nowakowski.
Choć dziś sukces Wiedźmina 3 wydaje się oczywisty, kierownictwo CD Projekt Red żywiło poważne obawy dotyczące komercyjnego debiutu gry prawie dekadę temu. Największym czynnikiem budzącym strach nie była jakość ich własnej produkcji, lecz perspektywa bezpośredniej konfrontacji z inną, wysokobudżetową grą. Tą grą był Batman: Arkham Knight, opracowany przez Rocksteady.
CD Projekt RED obawiał się konfrontacji Wiedźmina 3 z Batman: Arkham Knight
Michał Nowakowski, współprezes CDPR, wspominał w rozmowie z PC Gamer o okresie, gdy dowiedzieli się o planowanej niemal równoczesnej premierze Arkham Knight z Wiedźminem 3. Perspektywa ta była „śmiertelna” dla polskiego studia. Choć Wiedźmin 2 odnotował satysfakcjonującą sprzedaż, seria ta była postrzegana jako „mała rybka” na tle ogromnych wyników, jakie Warner Bros. i Rocksteady osiągały z wcześniejszymi częściami serii Arkham.
Sytuacja była o tyle trudna, że Warner Bros. pełniło funkcję wydawcy Wiedźmina 3 w Stanach Zjednoczonych. Detaliści, zarówno sklepy stacjonarne, jak i platformy cyfrowe, podejmują decyzje marketingowe na podstawie prognozowanego potencjału sprzedażowego. Punkty sprzedaży, takie jak GameStop, oferowały płatne „okna” promocyjne na swoich głównych wystawach, zazwyczaj trwające około dwóch tygodni dla danego tytułu. Decyzja o tym, która gra otrzyma takie priorytetowe wsparcie, mogła diametralnie wpłynąć na jej powodzenie lub niepowodzenie. Zarówno sprzedawcy, jak i sam Warner Bros., byli naturalnie nastawieni na faworyzowanie Batmana ze względu na jego pewny, masowy potencjał sprzedażowy. „Wciąż pamiętam, jak załamani byliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, że Rocksteady wypuści Arkham Knight niemal równocześnie z Wiedźminem 3”, wspomina Nowakowski.
Powiedzmy, że GameStop ma taką główną witrynę, którą zamierza komuś udostępnić. Dwa tygodnie dla jednej firmy, dwa tygodnie dla innej. I to ich decyzja. To oni decydują, czy dadzą miejsce tej grze, czy tamtej – to w pewnym sensie ich zakład. I może to albo zabić, albo wynieść twoją grę w górę, zależnie od wyboru. A oczywiście chcieli podjąć właściwą decyzję, aby sprzedać jak najwięcej egzemplarzy. – wyjaśnia Nowakowski.
Jednakże, szczęście uśmiechnęło się do polskiego studia. Batman: Arkham Knight zaliczył opóźnienie. Pierwotnie planowana na 3 czerwca, premiera Batmana została przesunięta na 23 czerwca. Wiedźmin 3: Dziki Gon debiutował natomiast 19 maja 2015 roku. To niespodziewane przesunięcie stworzyło kluczowy, bardzo potrzebny okres marketingowy dla przygód Geralta z Rivii. Choć nie sposób dokładnie określić, jak duży wpływ miało to opóźnienie na ostateczny sukces Wiedźmina 3, CDPR z pewnością odetchnęło z ulgą.
