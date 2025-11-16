Starcie, którego CDPR się obawiał. Wszystko mogła zmienić premiera Batman: Arkham Knight

„Wciąż pamiętam, jak załamani byliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, że Rocksteady wypuści Arkham Knight niemal równocześnie z Wiedźminem 3”, wspomina Nowakowski.

Choć dziś sukces Wiedźmina 3 wydaje się oczywisty, kierownictwo CD Projekt Red żywiło poważne obawy dotyczące komercyjnego debiutu gry prawie dekadę temu. Największym czynnikiem budzącym strach nie była jakość ich własnej produkcji, lecz perspektywa bezpośredniej konfrontacji z inną, wysokobudżetową grą. Tą grą był Batman: Arkham Knight, opracowany przez Rocksteady.

CD Projekt RED obawiał się konfrontacji Wiedźmina 3 z Batman: Arkham Knight

Michał Nowakowski, współprezes CDPR, wspominał w rozmowie z PC Gamer o okresie, gdy dowiedzieli się o planowanej niemal równoczesnej premierze Arkham Knight z Wiedźminem 3. Perspektywa ta była „śmiertelna” dla polskiego studia. Choć Wiedźmin 2 odnotował satysfakcjonującą sprzedaż, seria ta była postrzegana jako „mała rybka” na tle ogromnych wyników, jakie Warner Bros. i Rocksteady osiągały z wcześniejszymi częściami serii Arkham.