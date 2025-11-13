Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak The Blood of Dawnwalker brzmi po polsku. Zobaczcie długi gameplay z dubbingiem

Mikołaj Ciesielski
2025/11/13 19:40
Rebel Wolves przygotowało małą niespodziankę dla graczy czekających na nowe RPG.

Jakiś czas temu reżyser The Blood of Dawnwalker zapowiedział, że gra nie powtórzy błędów Cyberpunka 2077. Dzisiaj natomiast mamy kolejne wieści, które powinny zainteresować graczy czekających na wspomniane RPG. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej produkcji studia Rebel Wolves z polskim dubbingiem.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

Twórcy The Blood of Dawnwalker opublikowali 26-minutowy gameplay z polskim dubbingiem

Udostępniony przez twórców The Blood of Dawnwalker pokazuje zadanie „Mnich i święty”, którego fragment prezentowano już w czerwcu. Tym razem – jak wspomnieliśmy wyżej – możemy jednak sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Rebel Wolves brzmi po polsku. Opublikowany przez rodzime studio materiał wideo trwa ponad 26 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Gameplay skupia się w dużej mierze na rozmowach z postaciami niezależnymi, ale nie zabrakło też miejsca na ujęcia prezentujące walkę. We wspomnianym materiale twórcy The Blood of Dawnwalker pokazali bowiem m.in. starcie z „Potworem z przytułku”. Udostępnione fragmenty rozgrywki pozwalają także rzucić okiem na nadprzyrodzone zdolności głównego bohatera.

Czternastowieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę.

Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Wędrowca Świtu, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest żyć tych, których kochasz? – czytamy w opisie materiału wideo.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://youtu.be/45nJqNwp3Hs

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

