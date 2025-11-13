Tak The Blood of Dawnwalker brzmi po polsku. Zobaczcie długi gameplay z dubbingiem

Jakiś czas temu reżyser The Blood of Dawnwalker zapowiedział, że gra nie powtórzy błędów Cyberpunka 2077. Dzisiaj natomiast mamy kolejne wieści, które powinny zainteresować graczy czekających na wspomniane RPG. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej produkcji studia Rebel Wolves z polskim dubbingiem.

Twórcy The Blood of Dawnwalker opublikowali 26-minutowy gameplay z polskim dubbingiem

Udostępniony przez twórców The Blood of Dawnwalker pokazuje zadanie „Mnich i święty”, którego fragment prezentowano już w czerwcu. Tym razem – jak wspomnieliśmy wyżej – możemy jednak sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Rebel Wolves brzmi po polsku. Opublikowany przez rodzime studio materiał wideo trwa ponad 26 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.