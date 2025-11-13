Tak The Blood of Dawnwalker brzmi po polsku. Zobaczcie długi gameplay z dubbingiem

Twórcy The Blood of Dawnwalker opublikowali 26-minutowy gameplay z polskim dubbingiem
Udostępniony przez twórców The Blood of Dawnwalker pokazuje zadanie „Mnich i święty”, którego fragment prezentowano już w czerwcu. Tym razem – jak wspomnieliśmy wyżej – możemy jednak sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Rebel Wolves brzmi po polsku. Opublikowany przez rodzime studio materiał wideo trwa ponad 26 minut, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Gameplay skupia się w dużej mierze na rozmowach z postaciami niezależnymi, ale nie zabrakło też miejsca na ujęcia prezentujące walkę. We wspomnianym materiale twórcy The Blood of Dawnwalker pokazali bowiem m.in. starcie z „Potworem z przytułku”. Udostępnione fragmenty rozgrywki pozwalają także rzucić okiem na nadprzyrodzone zdolności głównego bohatera.
Czternastowieczna Europa. Królestwa spływają krwią niezliczonych konfliktów, po ocalałych zaś swoje trupie palce wyciąga czarna śmierć. Wampiry wykorzystują okazję i wychodzą spośród cieni, by odebrać to, co było im należne od wieków: wolność, a także wynikającą z niej władzę.
Grasz jako Coen, młodzieniec przemieniony w Wędrowca Świtu, który skazany jest, by po wsze czasy stąpać po cienkiej linii oddzielającej świat za dnia od królestwa nocy. Walcz o swoje człowieczeństwo i wykorzystaj przeklęte moce, by uratować rodzinę. Niezależnie od podejmowanych wyborów staniesz przed pytaniem: czy twoja dusza warta jest żyć tych, których kochasz? – czytamy w opisie materiału wideo.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.
