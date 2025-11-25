RPG od twórców Wiedźmina zmienia zasady gatunku. Brak głównego questa w The Blood of Dawnwalker

Najnowsze informacje na temat The Blood of Dawnwalker pokazują, że jest to jeden z najbardziej nietypowych projektów w dorobku Rebel Wolves. Studio ujawniło, że gra nie zaoferuje tradycyjnego głównego questa, co znacząco zmienia podejście do struktury fabularnej.
The Blood of Dawnwalker – twórcy zmieniają zasady klasycznego RPG
W rozmowie z Eurogamer reżyser produkcji, Konrad Tomaszkiewicz, wyjaśnił, że świat gry ma przypominać papierowe RPG, w których gracze sami wybierają rytm i priorytety przygody. Główny bohater, Coen, ma 30 dni i 30 nocy, by uratować swoją rodzinę, a każda podjęta decyzja wpływa na tempo i rozwój opowieści.
Twórcy zaznaczają, że brak centralnego questa pozwala graczom samodzielnie ustalać kierunek działań. Możemy od razu ruszyć na wroga, zająć się zadaniami pobocznymi, szukać sojuszników albo rozwijać postać. Zespół podkreśla, że chodzi o pełną swobodę, konsekwencje i poczucie budowania własnej historii.
Według Rebel Wolves projekt celowo odchodzi od schematów znanych z dużych RPG, choć pozostaje bardziej kompaktowy niż Wiedźmin 3. Gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, a premierę zaplanowano na 2026 rok.