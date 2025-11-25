RPG od twórców Wiedźmina zmienia zasady gatunku. Brak głównego questa w The Blood of Dawnwalker

Najnowsze informacje na temat The Blood of Dawnwalker pokazują, że jest to jeden z najbardziej nietypowych projektów w dorobku Rebel Wolves. Studio ujawniło, że gra nie zaoferuje tradycyjnego głównego questa, co znacząco zmienia podejście do struktury fabularnej.

The Blood of Dawnwalker – tw órcy zmieniaj ą zasady klasycznego RPG

W rozmowie z Eurogamer reżyser produkcji, Konrad Tomaszkiewicz, wyjaśnił, że świat gry ma przypominać papierowe RPG, w których gracze sami wybierają rytm i priorytety przygody. Główny bohater, Coen, ma 30 dni i 30 nocy, by uratować swoją rodzinę, a każda podjęta decyzja wpływa na tempo i rozwój opowieści.