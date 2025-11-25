Zaloguj się lub Zarejestruj

RPG od twórców Wiedźmina zmienia zasady gatunku. Brak głównego questa w The Blood of Dawnwalker

Mikołaj Berlik
2025/11/25 12:40
Twórcy The Blood of Dawnwalker zaskakują.

Najnowsze informacje na temat The Blood of Dawnwalker pokazują, że jest to jeden z najbardziej nietypowych projektów w dorobku Rebel Wolves. Studio ujawniło, że gra nie zaoferuje tradycyjnego głównego questa, co znacząco zmienia podejście do struktury fabularnej.

The Blood of Dawnwalker – twórcy zmieniają zasady klasycznego RPG

W rozmowie z Eurogamer reżyser produkcji, Konrad Tomaszkiewicz, wyjaśnił, że świat gry ma przypominać papierowe RPG, w których gracze sami wybierają rytm i priorytety przygody. Główny bohater, Coen, ma 30 dni i 30 nocy, by uratować swoją rodzinę, a każda podjęta decyzja wpływa na tempo i rozwój opowieści.

Twórcy zaznaczają, że brak centralnego questa pozwala graczom samodzielnie ustalać kierunek działań. Możemy od razu ruszyć na wroga, zająć się zadaniami pobocznymi, szukać sojuszników albo rozwijać postać. Zespół podkreśla, że chodzi o pełną swobodę, konsekwencje i poczucie budowania własnej historii.

Według Rebel Wolves projekt celowo odchodzi od schematów znanych z dużych RPG, choć pozostaje bardziej kompaktowy niż Wiedźmin 3. Gra zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC, a premierę zaplanowano na 2026 rok.

The Blood of Dawnwalker ma zaoferować 30–40 godzin głównego wątku, jednak to gracz zadecyduje, jak potoczy się jego historia. Twórcy zapewniają, że to podejście stworzy unikalne doświadczenia, inne dla każdego podejścia. Ostatnio dowiedzieliśmy się o planach na dalszy rozwój studia stojącego za projektem.

Źródło:https://www.psu.com/news/rebel-wolves-the-blood-of-dawnwalker-doesnt-have-a-main-quest-you-build-your-experience-from-the-quests-you-encounter/

Tagi:

News
wywiad
polskie studia
polskie gry
RPG
Rebel Wolves
PC
The Blood of Dawnwalker
Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:20
dariuszp napisał:

Generalnie nie lubię tego typu designu. Zwłaszcza że gry tego typu na ogół często kompletnie nie informują o mechanikach więc nawet nie jesteś świadom co powinno być priorytetem, ile faktycznie czasu Ci zostaje żeby nie skończyć z ręką w nocniku. No i przede wszystkim na ogół dają spory margines błędu bo gry są projektowane pod najmniej ogarniętych graczy.

I w ten sposób wszyscy są niezadowoleni. 

Pożyjemy, zobaczymy, ale jak na razie to im więcej słyszę o tej grze, to tym mniej optymizmu we mnie zostaje.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:00

Generalnie nie lubię tego typu designu. Zwłaszcza że gry tego typu na ogół często kompletnie nie informują o mechanikach więc nawet nie jesteś świadom co powinno być priorytetem, ile faktycznie czasu Ci zostaje żeby nie skończyć z ręką w nocniku. No i przede wszystkim na ogół dają spory margines błędu bo gry są projektowane pod najmniej ogarniętych graczy.

I w ten sposób wszyscy są niezadowoleni. 




