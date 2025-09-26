Kilka powodów, dlaczego Mortal Kombat to wciąż najlepszy film na bazie gry

W innym artykule pisałem o tym szerzej, sugerując, że filmy oparte na grach stały się dla Hollywood tym, czym jeszcze kilka lat temu były ekranizacje komiksów – żyłą złota. Pamiętam jednak moment przestoju, który nastał na początku nowego milenium, kiedy fabryka snów po raz pierwszy zachłysnęła się tworzeniem filmów z bohaterami i światami z gier. Zachłysnęła, bo na dłuższą metę projekty te nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Przez lata wszystko, co miało etykietę „film na bazie gry”, niespecjalnie rozpalało ciekawość widowni. Filmowcy szukali klucza do sukcesu, ale długo nie mogli go znaleźć.

W 2023 coś jednak „kliknęło”: na ekranach pojawił się Super Mario, wcześniej Sonic, a dziś możemy mówić o prawdziwym trendzie. To, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, staje się normą – adaptacje gier przynoszą ogromne zyski.

Adaptacja, która przyniosła zyski

W tym roku trend ten został przypieczętowany i wygląda na to, że ustawi kino rozrywkowe na kolejne lata. Najpierw Sonic 3 szturmem zdobył kina, a potem trafił na VOD, co okazało się marketingowym strzałem w dziesiątkę. Potem na HBO Max zadebiutował drugi sezon wyczekiwanego The Last of Us – tytułu niezwykle ważnego dla branży, niezależnie od odbioru poszczególnych odcinków. Koniec kwietnia należał jednak do filmowego Minecrafta, który pokazał, że adaptacja gry może nie tylko zdobywać uwagę widzów, ale też święcić sukcesy w box office. 2025 może okazać się pierwszym rokiem, w którym film oparty na grze wideo znajdzie się na szczycie amerykańskiego zestawienia najbardziej dochodowych produkcji, depcząc po piętach hitom Marvela, które dopiero zamykają dziesiątkę największych kasowych przebojów roku.

Ale nie o tym teraz – żeby filmowy Minecraft mógł powstać, kino musiało najpierw zmierzyć się z innymi grami. Chwytano się pewniaków, by uniknąć wpadek, ale te i tak się zdarzały, czasem z fatalnymi konsekwencjami. Paradoksalnie Super Mario, który na nowo rozgrzał rynek adaptacji, był też marką, która Hollywood zrażała do wchodzenia w tę rzekę – pamiętamy przecież aktorski niewypał z 1993 roku. Mimo wszystko próbowano dalej: pojawił się filmowy Street Fighter, Tomb Raider, Wing Commander, później nawet Doom i Silent Hill. Z wymienionych tylko ten ostatni tytuł w jakiś sposób połechtał miłość graczy, choć znajdą się też tacy, którzy z sentymentem wspominają Angelinę Jolie jako Larę Croft.

Paul W.S. Anderson wyczuł ducha gry

We mnie jednak wciąż pokutuje wrażenie, że jeśli chodzi o wzorzec adaptacji gier na film, punktem odniesienia jest rok 1995. Wtedy właśnie Paul W.S. Anderson, późniejszy twórca sagi Resident Evil, wyczuł potencjał w przenoszeniu wirtualnych światów na ekran i dał nam aktorską wersję Mortal Kombat – gry, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W tym roku mija więc 30 lat od jej premiery. Być może to, że film faktycznie powstał, jest związane z faktem, że jego celem był rozwój naszych doświadczeń gamingowych. Kiedy w 1995 roku na ekrany wszedł film, seria gier miała już za sobą dwa ogromne hity i właśnie doczekała się trzeciej odsłony. Był to moment, gdy bijatyka stała się nie tylko fenomenem arcade, ale też pełnoprawnym zjawiskiem popkulturowym. Gra Mortal Kombat było dla pokolenia graczy wychowanego w latach 90 tytułem kultowym, owocem zakazanym, co tylko podsycało fascynację. Nigdy nie zapomnę tego, jak w salonach gier starsi gracze, zaczynający rozgrywkę Baraką, przyciągali wzrok nowicjuszy, którzy z wypiekami na twarzy liczyli na to, że uda się wstukać kombinację fatality. Jeśli się udało, wrażeń i komentarzy nie było końca.

Oczekiwania względem wizji Paula W.S. Andersona nie były wygórowane, bo też... trudno było to spieprzyć. Film z żywymi aktorami i tak dawał fanom gry wartość dodaną, grunt by trzymał się w ryzach i był oparty na solidnym scenariuszu. No i by nie zepsuto scen walk, tak jak w przypadku adaptacji Street Fighter, która pomimo charyzmy aktora głównego i jego przeciwnika, całą resztę ma już mocno groteskowa. Bądźmy szczerzy - Mortal Kombat też oblany został wiadrem kiczu. Ale obronił to, bo zdołał od pierwszych minut wkręcać nas w klimat i historię. Nie eksperymentowano pod tym względem - scenariusz oparto na sprawdzonym schemacie. Za wzór wzięto Wejście smoka z Brucem Lee. Przypomnijmy, ze legendarny film z ikoną sztuk walk opowiadał o turnieju, który odbywa się na odległej wyspie. Pojawia się na nim pewien Amerykanin i Azjata. Wypisz wymaluj Johnny Cage i Liu Kang. Nawet jeden z antagonistów ma podobnie brzmiące imię do Goro, bo zwie się Boro. Podobieństw jest jednak więcej, ale to opowieść na zgoła inny artykuł. W istocie jednak pod względem inspiracji był to strzał w dziesiątkę.

Ten turniej wciąga

Ten turniej był sercem opowieści i do dziś pozostaje największą przewagą filmu nad grami. Mortal Kombat z 1995 roku potrafił to, czego nowsze odsłony serii często unikały – zbudować historię wokół rywalizacji wojowników. Podczas gdy w Mortal Kombat 11 czy w najnowszej części turniej bywa tylko dodatkiem, Anderson uczynił z niego fundament narracji. Pamiętacie film The Quest z Van Dammem? Też opierał się na koncepcji turnieju i choć sam pomysł był trafiony, to obraz zniknął w cieniu innych produkcji – brakowało mu marki, większego świata i wyrazistego finału. Mortal Kombat miał to wszystko: rywalizację, cel, charyzmatycznego antagonistę i bogate zaplecze fabularne. Dzięki temu emocje między bohaterami były wyraźniejsze, a stawkę pojedynków czuło się mocniej niż przy wciskaniu kolejnych kombinacji na padzie.