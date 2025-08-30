Premiera Mortal Kombat 2 opóźniona. Warner Bros. wyznacza nową datę

Warner Bros. oficjalnie potwierdziło przesunięcie premiery filmu Mortal Kombat 2. Produkcja, która miała trafić do kin w październiku 2025 roku, pojawi się dopiero 15 maja 2026 roku – czyli siedem miesięcy później.

Mortal Kombat 2 – nowa data premiery

Decyzja zapadła po serii pokazów testowych. Wychodzi na to, że przesunięcie premiery nie ma związku z jakością aktualnego materiału. Według źródeł Deadline, studio postrzega zmianę jako strategiczny ruch – letnia data premiery ma zagwarantować filmowi większe zainteresowanie niż jesienny debiut. Przykład Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, które w połowie maja zarobiło 300 mln dolarów, zdaje się potwierdzać tę logikę.