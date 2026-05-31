Jak żyć po Forza Horizon 6? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Forza Horizon 6 oczarowała miliony graczy na całym świecie. Jeśli chcesz pozostać w temacie, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają Cię w klimacie.

Forza Horizon jest królem wyścigów, a najnowsza odsłona serii tylko utwierdza nas w tym przekonaniu. Playground Games absolutnie dominuje w temacie zręcznościowych ścigałek, podnosząc poziom tak wysoko, że niemal każdy zakocha się w ściganiu – jednocześnie po dojściu do napisów końcowych pojawia się pytanie: co dalej?

Jeśli więc ktoś szuka gry w klimacie Forzy Horizon 6, wybór jest mocno ograniczony. Aby znaleźć kilka innych wyścigówek wartych uwagi, musiałem mocno pogrzebać. Udało się jednak zbudować solidną listę alternatyw dla produkcji Playground Games. Spojrzałem też na inne gry, które pozwolą zwiedzić Japonię – nie futurystyczną, a prawdziwą. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Dajcie znać w komentarzach, która gra jest dla Was najciekawszą opcją po przejściu Forzy Horizon 6.

The Crew Motorfest – Wyścigowy festiwal z genem Ubisoftu

O marce Ubisoftu można powiedzieć wiele, ale jedno nie powinno wzbudzać kontrowersji – obecnie to gra najbliższa Forzie Horizon. The Crew również oferuje duży, otwarty świat oraz festiwalową atmosferę. To nie Need for Speed, który stawia na nocne ściganie się z przeciwnikami i policją. Tutaj bardzo mocno widać inspiracje produkcją Playground Games. Są też rzeczy unikatowe, głównie dodanie do rozgrywki innych pojazdów jak motorówki czy samoloty. Wprowadza to różnorodność, chociaż moim zdaniem często te wyścigi były obowiązkiem, a nie dużą przyjemnością. Szkoda, że tej serii nieco brakuje charyzmy – może dzięki temu bezpośrednia rywalizacja z Forzą Horizon byłaby znacznie ciekawsza.

Dlaczego warto?

Wiele rodzajów pojazdów

Festiwalowy klimat niczym Forza Horizon

Bardzo duża ilość zawartości

JDM: Japanese Drift Master – Wyprawa do Japonii z polskim biurem podróży

Teraz polski akcent w zestawieniu. Długie lata nie robiło się w naszym kraju gier wyścigowych i wreszcie, w zeszłym roku krajowi twórcy przełamali się. Nową, dużą ścigałką made in Poland jest JDM od zespołu Gaming Factory. Do tego zestawienia pasuje idealnie, bo wyścigi również rozgrywamy na wąskich, japońskich uliczkach. Twórcy mocno postawili na drift, ale znajdą się też klasyczne wyścigi. Na pewno nie można tutaj liczyć na wysokobudżetową ścigałkę, ale gra ma w sobie nieco uroku. Na rynku nie ma dużo podobnych tytułów, a więc w tych warunkach JDM powinien być pozycją obowiązkową dla miłośników gatunku.

Dlaczego warto?