Szef Warhorse drwi z Ubisoftu. "Czy warto kupować przy obecnym dołku?"

Jak na razie rok 2026 przebiega w Ubisofcie pod znakiem ogromnego resetu. Cięcia w projektach, cięcia w zatrudnieniu – generalnie cięcia, cięcia, cięcia.

Mimo tych cięć francuski gigant pozostaje… gigantem. Na co uwagę zwrócił jeden z doświadczonych deweloperów.

Szef twórców Kingdom Come: Deliverance 2 drwi z Ubisoftu

W niedawnym raporcie finansowym Ubisoft ujawnił, iż w następstwie redukcji z posadami pożegnało się około 1200 osób. Mimo to firma nadal zatrudnia 16,5 tysiąca ludzi – oczywiście w obrębie studiów rozsianych po całym świecie. Tymczasem weźmy takie Warhorse Studios, czyli twórców Kingdom Come: Deliverance. Ekipa ta funkcjonuje w obrębie dwóch biur, co przekłada się na szacunkowe zatrudnienie na poziomie 240 osób – czyli około 69 razy mniej niż w przypadku Ubi.