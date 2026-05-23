Far Cry 7 zostanie zniszczone przez AI? „Wygląda jak gów…”

Znany insider nie gryzł się w język w ocenie zaimplementowania sztucznej inteligencji do nowej odsłony Far Cry’a.

Ubisoft nie zamierza zwalniać tempa w implementowaniu sztucznej inteligencji w swoich grach. Firma w najnowszym raporcie finansowym poinformowała, że przyspiesza rozwój technologii generatywnego AI, zarówno w kontekście narzędzi wykorzystywanych podczas produkcji gier, jak i rozwiązań, z którymi gracze mają zetknąć się bezpośrednio podczas rozgrywki. Pierwszą grą, która ma skorzystać z tego rozwiązania miałoby być Far Cry 7.

Far Cry 7 – gra zostanie zniszczona przez AI?

Do tej pory francuski wydawca oficjalnie mówił głównie o eksperymentalnym projekcie „Teammates”, ale nowe informacje sugerują, że testy odbywają się również przy znacznie większych produkcjach. Według Toma Hendersona generatywne AI jest obecnie sprawdzane w ramach prac badawczo rozwojowych nad Far Cry 7.