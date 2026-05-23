Far Cry 7 zostanie zniszczone przez AI? „Wygląda jak gów…”

Radosław Krajewski
2026/05/23 12:00
Znany insider nie gryzł się w język w ocenie zaimplementowania sztucznej inteligencji do nowej odsłony Far Cry’a.

Ubisoft nie zamierza zwalniać tempa w implementowaniu sztucznej inteligencji w swoich grach. Firma w najnowszym raporcie finansowym poinformowała, że przyspiesza rozwój technologii generatywnego AI, zarówno w kontekście narzędzi wykorzystywanych podczas produkcji gier, jak i rozwiązań, z którymi gracze mają zetknąć się bezpośrednio podczas rozgrywki. Pierwszą grą, która ma skorzystać z tego rozwiązania miałoby być Far Cry 7.

Do tej pory francuski wydawca oficjalnie mówił głównie o eksperymentalnym projekcie „Teammates”, ale nowe informacje sugerują, że testy odbywają się również przy znacznie większych produkcjach. Według Toma Hendersona generatywne AI jest obecnie sprawdzane w ramach prac badawczo rozwojowych nad Far Cry 7.

Testowali to w Far Cry 7 w ramach badań i rozwoju, i wygląda to jak gów...

Henderson nie pozostawił większych złudzeń co do jakości obecnych eksperymentów. Dziennikarz podkreślił również, że działania Ubisoftu nie ograniczają się wyłącznie do projektu „Teammates”, o którym firma wspominała wcześniej publicznie.

Po prostu testowali prompty i różne rozwiązania w Far Cry 7 na potrzeby badań i rozwoju.

Na ten moment trudno powiedzieć, jak duży wpływ eksperymenty ze sztuczną inteligencją będą miały na finalny kształt gry. Część graczy liczy, że obecne testy pozostaną wyłącznie wewnętrznymi próbami i nie trafią do ukończonej wersji produkcji. Według doniesień proces tworzenia Far Cry 7 miał być jednak dość chaotyczny, co dodatkowo wzbudza obawy dotyczące potencjalnego wykorzystania AI do przyspieszenia prac.

W tym samym raporcie Ubisoft ogłosił, że nowy Far Cry, Assassin’s Creed Hexe oraz kolejny Ghost Recon mają zadebiutować na rynku do 31 marca 2029 roku. Firma ma więc jeszcze sporo czasu, aby dopracować każdy z tych tytułów.

Źródło:https://www.thegamer.com/far-cry-7-generative-ai-rumour/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

