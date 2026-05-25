Jeden gracz terroryzuje społeczność Forza Horizon 6. Nawet jego odpowiednik AI sieje chaos

Mikołaj Berlik
2026/05/25 12:20
Gracze napotykają nietypowe sytuacje.

Społeczność Forza Horizon 6 znalazła własnego „czarnego charakteru”. Gracze masowo piszą o użytkowniku o nicku bowieknife99, który stał się internetową legendą dzięki wyjątkowo agresywnemu stylowi jazdy i chaosowi wywoływanemu podczas wyścigów.

Forza Horizon 6 – jak jeden gracz stał się fenomenem wśród fanów

Choć Forza Horizon 6 jest typową grą wyścigową bez antagonistów czy fabularnych złoczyńców, społeczność szybko stworzyła własny mem związany z jednym graczem. Według relacji użytkowników Reddita i forów bowieknife99 regularnie wpada na innych uczestników wyścigów, spycha ich z trasy i skutecznie utrudnia walkę o zwycięstwo.

Sytuacja zrobiła się jeszcze zabawniejsza przez system Drivatarów. AI w Forzie analizuje zachowania prawdziwych graczy i odwzorowuje ich styl jazdy w świecie gry. W efekcie nawet komputerowa wersja bowieknife99 zaczęła zachowywać się jak internetowy troll, powodując kolejne absurdalne sytuacje na torach Japonii.

Gracze opisują przypadki, w których Drivatar bowieknife99 taranował innych uczestników wyścigów, wypadał z zakrętów czy agresywnie blokował trasę. Jeden z bardziej viralowych momentów dotyczył wygranej osiągniętej trzykołowym samochodem po serii kompletnie chaotycznych manewrów.

Mimo wszystko społeczność traktuje całą sytuację bardziej jako żart niż realny problem. W sieci pojawiają się memy, komentarze o „wspólnej traumie” oraz porównania do słynnego Let Me Solo Her z Elden Ring. Część graczy zaczęła nawet zastanawiać się, czy bowieknife99 nie jest pracownikiem Playground Games, który postanowił pobawić się z fanami.

Forza Horizon 6 jest dostępna na PC i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/forza-horizon-6-bowieknife99-villain/

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:51

O kurcze faktycznie poznaje ten nick - drivatara o takim nicku regularnie widuje w grze. Nie kojarze jakiś większych ekscesów chociaż fakt ze ktoś mi często w wyścigach z AI wjeżdza w tyłek lub spycha (sam tak robie z innymi AI ale wiadomo, zresztą nie po to dodali proximity radar żeby z niego nie korzystać :P). Może to też on? :P

Ale to też jakiś bezsens że gościa jest tak pełno wszędzie, jakie oni algorytmy wogóle tam stosują xD




