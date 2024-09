Recenzja Test Drive Unlimited: Solar Crown - po królewsku, to zepsuto tę markę

Z jednej strony można byłoby tu rzucić prostym memem, iż człowiek się łudził, a wyszło jak zwykle, ale powiedzmy sobie wprost – Nacon jako wydawca już nie raz wsławił się wypychaniem gier za drzwi w stanie mocno niedogotowanym (pozdrawiamy Golluma), a KT Racing poza grami z serii WRC nie stworzyło wielkich hitów. No dobra, TT: The Isle of Man jakoś im tam wychodziło, ale poza WRC jeśli spojrzymy na ich dokonania… to jest tak sobie. Ostatnią przerwę wywołaną faktem, iż Francuzi licencję traktującą o Mistrzostwach Świata w Rajdach Samochodowych stracili na rzecz Electronic Arts wykorzystali na wskrzeszenie serii Test Drive Unlimited, która w sercach graczy była jedną z cieplej przyjętych. Tym bardziej, że pierwsza cześć na swoje czasy porażała skalą oraz jakością i nawet po dziś dzień z modyfikacjami potrafi zaskakiwać.

Piszę o tym nie bez przyczyny, ponieważ w rocznicę wydania pierwszego Test Drive Unlimited (tak na osiemnastkę, co już może niektórych przerażać ile lat ma ten tytuł) wczesny dostęp „rozpoczęli” gracze posiadający „bogatsze” wersje Solar Crown. Nie bez powodu używam tu cudzysłowów – można byłoby powiedzieć, że rozpoczęli, ale okres Early Access tego tytułu. Jeśli spojrzymy na rozkład jazdy twórców na przyszłość oraz stan techniczny gry można byłoby nawet stwierdzić, że to jest bardzo wczesna beta gry. O tym jednak będę pisał na dystansie tej recenzji, która powiedzmy sobie wprost – zaznacza wszystkie możliwe okienka w tabelkach, aby móc nazwać Test Drive Unlimited Solar Crown największym rozczarowaniem 2024 roku i żeby to miano tej grze odebrać, to trzeba będzie się niesamowicie mocno postarać.*

*Bo okazuje się, że nawet Concord jakościowo był o wiele lepszą grą usługą.

Małe wyjaśnienie – recenzowana tu wersja gry Test Drive Unlimited Solar Crown jest wersją na PlayStation 5.

To nie gra wyścigowa, to styl życia…

Ten tagline pojawiał się właściwie cały czas w materiałach promocyjnych Test Drive Unlimited: Solar Crown i trudno się z nim nie zgodzić – tak naprawdę biorąc pod uwagę wszelkie elementy, na które składa się TDUSC (będę stosował ten skrót wymiennie) wykraczają poza prostą zabawę na pograniczu arcade w stylu Forzy Horizon. Co prawda nadal mamy wiele podobnych elementów takich jak odblokowywanie kolejnych wyścigów, miejscówek, możliwości zakupu samochodów… z tą różnicą, że jednak na wiele z nich trzeba sobie po prostu zapracować. I niekoniecznie mieć kasę w portfelu, a raczej wyrobić sobie reputację w społeczności turnieju Solar Crown, w którym to bogacze biorą udział w rywalizacji o tytułową koronę.

I można powiedzieć, że nawet do tego całego elementu wbijania reputacji pasuje element gry usługi. Dlaczego? Można byłoby go fajnie wpleść poza wyścigami „fabularnymi” dodając aktywności dzienne czy tygodniowe. Trochę na modłę Forzy Horizon z sezonowością, bo nie ma co się oszukiwać, ze inspiracja idzie głównie stamtąd. Niekoniecznie z poprzednich gier z serii, chociaż pewnego rodzaju blichtr, elegancja oraz prestiż nadal stara się trzymać. Nawet mają pojawić się w przyszłości takie elementy jak chociażby kasyna, ale biorąc pod uwagę fakt jak w innych grach były takie elementy albo mocno ucinane (GTA Online) czy też właściwie kasowane (Red Dead… Online) można śmiało stwierdzić, że raczej z tego elementu w TDUSC nie będziemy korzystać w pełni jak reszta świata. Chociaż obstawianie w wyścigach jeden na jednego jakimś cudem przeszło.

Tutaj dochodzimy jednak do największego problemu, bo o ile problemy z serwerami związane z logowaniem się do gry, wyścigów czy też innych elementów takich jak zapisywanie stanu rozgrywki można pokonać łatkami server side (zapis na konsoli zajmuje zawrotne 0 Kb miejsca… a i tak udało się dzięki podmiance z chmury naprawić problem logowania), tak pustki związanej z aktywnościami już nie za bardzo. Bo prawda jest taka, że powtarzanie tych samych wyścigów tylko po to, aby dobić poziom reputacji naszej postaci lub w klanach (o czym za chwilę) zwyczajnie się nudzi. Podobnie jak wykonywanie całej masy dodatkowych zadań, które znów zmuszają do klepania tego samego zbierając stosunkowo grosze. Dochodzą do tego również wyścigi rankingowe, ale prawda jest taka, że za nie jakoś zdecydowanie więcej kasy nie dostajemy. Podobnie jak obstawianie naszych szans w wyścigach z graczami na ulicach Hong Kongu – można co prawda obstawić maksymalnie do 50 tysięcy monet, ale jeśli nie ma co z nimi robić na danym etapie rozgrywki, to właściwie lepiej zostać przy jeździe z AI.

W ostatecznym rozrachunku całość jest z jednej strony mało ekscytująca, a z drugiej nazbyt liniowa czy to w kwestii odblokowywania kolejnych aut, czy to usprawnień do naszych samochodów… czy nawet elementów odblokowywanych w ramach reputacji klanu, do którego należymy. Po prostu zamiast co dwa lub trzy poziomy dorzucać trochę więcej zawartości dostajemy je głównie co pięć poziomów, a to skutkuje słynnym „daleko jeszcze?” i ponownym klepaniem tych samych aktywności do oporu. Mimo wszystko jednym z plusów jest to, że część z wyścigów ma naprawdę fajnie wytyczone trasy przez ulice Hong Kongu, które również zmieniają się z dnia na dzień podobnie jak warunki, w których możemy je rozgrywać. Jest to o tyle pozytywne, że zasadniczo o ile format wyścigowy jest ten sam (np. walki klanowe, czasówka itp.), to inaczej poprowadzona trasa odświeża zabawę, a wąskie uliczki również dają nieco frajdy z precyzyjnej jazdy.

Biorąc pod uwagę, że możemy dołączyć do Sharpów (eleganccy kierowcy) czy Streetsów (rompompom, NFSowe klimaty) to tak właściwie ani w przypadku jednych, ani w przypadku drugich nie czuć czegoś w rodzaju wyróżniania się z tłumu prócz kolorów oraz stylizacji głównej siedziby. Fajnie byłoby przykładowo w przypadku Sharpów dostawać zniżki na eleganckie, drogie samochody, a w przypadku Streetsów większa możliwość modyfikowania wyglądu samochodów. Ostatecznie w trakcie wyścigów drużynowych ani jedni, ani drudzy się nie wyróżniają z tłumu. A szkoda, bo sam wątek jest o tyle ciekawy, że taka klasyczna solówka wyścigowa mogłaby być niezwykle ekscytująca. Nie mówiąc już o tym, że nagrody za te wszystkie aktywności są mizerne – jakieś spodnie, cały czas podobne kwoty i punkty doświadczenia za wyścigi i wszędobylskie naklejki, które jakby jeszcze wyglądały fajnie, to bym nie miał z tym problemu.

I właściwie mógłbym powiedzieć, że jeśli faktycznie tak ma wyglądać styl życia eleganckiego ścigania się po ulicach Hong Kongu, to jest ono niebywale nudne. Nie żebym oczekiwał od TDUSC rozmachu i efektowności The Crew Motorfest czy Forzy Horizon, bo to zupełnie inny klimat, ale nawet poprzednie gry z serii miały to opanowane zdecydowanie lepiej pod wieloma względami – aktywności było bowiem o wiele więcej, zwiedzanie wysp było również bardziej ekscytujące, a i sama gra nie atakowała co chwilę dziwnymi problemami technicznymi. Tym bardziej, że brak ewentualnych restartów czy pauz w trakcie wyścigów sprawia, że frustracja narasta (tak, monity o tym, że nie udało się zapisać gry potrafią pojawić się nawet wtedy, gdy pędzimy 250 km/h na autostradzie w trakcie wyścigu).

Podsumowując trochę to wygląda tak, jakby KT Racing powiedziało „chcemy grę o bogatych ludziach i ich samochodach” i wylali beton pod fundament, aby ten świat powołać do życia. Problem w tym, że pomysłu jak to dalej pociągnąć po prostu nie było – ani to bowiem ekscytujące, ani nagradzające, ani też tego bogatego życia również w tym nie czuć… chyba, że chodzi o to, że trzeba wcześnie wstawać, pracować do późna i tak dalej, i tak dalej.

O tym, co najważniejsze… czyli autach

Zacznę od pozytywów – mimo, że wiele elementów związanych z wykonaniem aut oraz ich prezentacją wynika z tego, iż efekty graficzne są zduszone na PlayStation 5 do minimum, to prowadzą się one naprawdę dobrze i to na rozpiętości wielu różnych aut dostępnych w grze.

Nie jest to co prawda ani poziom arcade znany z Forzy Horzion, ani też przesadna symulacja, ale całkiem dobry model jazdy biorący pod uwagę wiele elementów począwszy od masy pojazdu i ulepszeń po warunki atmosferyczne. I nawet fakt, że jest to nieco ponad 100 aut nie sprawia wrażenia, iż jest to za mało biorąc pod uwagę konieczność dorobienia się czy to pod względem reputacji, czy to finansów na auto i ulepszenia… i tu zaczynają się schody. Wcześniej wspomniany dość liniowy system postępów sprawia, że zasadniczo wyżej kolan nie podskoczymy. Trzeba jeździć tym, co jest dostępne aktualnie w salonach, a nawet jeśli kupiliście droższe wersje gry i znajdują się w nich dodatkowe auta, to i tak wychodzi konieczność dobicia tych punktów reputacji odblokowujących kolejne kategorie wyścigowe np. dla kategorii Offroad czy GT.

Oznacza to również, że system punktów przypisanych do danego modelu sprawia, że poza pewne maksymalne ustawienia nie wyskoczymy jeśli nie mamy wszystkich odblokowanych możliwości tuningu poprzez reputację. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możemy samochód „przekonfigurować” na potrzeby danego wyścigu jeśli brakuje nam tych kilku punktów lub też lekko odciąć osiągi tak, aby mieścić się w maksymalnych wartościach. Problem w tym, że pierwsza opcja właściwie wrzuca nas mniej więcej w środek stawki (i nie mamy możliwości walki z czołówką), a druga opcja mimo wyrobienia czegoś w okolicach maksymalnej wartości punktów mocy… skazuje nas na przegraną ze słabaszymi autami. Dochodzi do tego kompletnie niezrozumiały system dobierania poziomu AI, które zresztą też umiejętnościami albo nie grzeszy wywołując losowe kraksy, albo niczym Max Verstappen odsadzają nad na tyle, że pod koniec wyścigu wychodzi jakieś 30 – 40 sekund różnicy między pierwszym a drugim autem.