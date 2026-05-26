Logiczny hit trafił do Xbox Game Pass. Escape Simulator ma 94% pozytywnych opinii na Steam

Mikołaj Berlik
2026/05/26 12:00
Subskrybenci mogą już sprawdzić escape roomy inspirowane różnymi motywami.

Microsoft rozszerzył dziś ofertę Xbox Game Pass o kolejną produkcję. Tym razem do usługi trafił Escape Simulator, czyli gra logiczna inspirowana popularnymi escape roomami. Tytuł był wcześniej dostępny wyłącznie na PC, a teraz zadebiutował również na Xbox Series X/S.

Escape Simulator – nowość w Xbox Game Pass

Escape Simulator pozwala nam trafiać do pomieszczeń utrzymanych w różnych klimatach i rozwiązywać kolejne zagadki prowadzące do odnalezienia wyjścia. Twórcy przygotowali lokacje inspirowane między innymi starożytnym Egiptem, statkiem kosmicznym czy wiktoriańską rezydencją.

Rozgrywka opiera się na eksploracji otoczenia, szukaniu wskazówek oraz wykorzystywaniu znalezionych przedmiotów w odpowiednich miejscach. Całość można przechodzić solo lub w trybie współpracy przez Internet, co pozostaje jedną z największych atrakcji produkcji.

Escape Simulator to gra logiczna z perspektywy pierwszej osoby, w którą można grać w trybie solo lub w trybie współpracy online. Odkrywaj coraz większy wybór wysoce interaktywnych pokoi zagadek. Przesuwaj meble, podnoś i oglądaj wszystko, rozbijaj naczynia i wyłamuj zamki! Gra obsługuje pokoje tworzone przez społeczność za pomocą edytora poziomów.

Interaktywne łamigłówki: Przeszukuj 28 pokoi pełnych zagadek zaprojektowanych przez prawdziwych operatorów pokoi zagadek. Jeśli coś nie jest przybite do ściany, możesz to podnieść.

Warto też przypomnieć, że w 2025 roku produkcja doczekała się kontynuacji. Escape Simulator 2 również spotkał się z ciepłym przyjęciem graczy.

Escape Simulator jest dostępny od dziś dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass oraz Game Pass Standard.

