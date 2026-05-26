Logiczny hit trafił do Xbox Game Pass. Escape Simulator ma 94% pozytywnych opinii na Steam

Microsoft rozszerzył dziś ofertę Xbox Game Pass o kolejną produkcję. Tym razem do usługi trafił Escape Simulator, czyli gra logiczna inspirowana popularnymi escape roomami. Tytuł był wcześniej dostępny wyłącznie na PC, a teraz zadebiutował również na Xbox Series X/S.

Escape Simulator – nowość w Xbox Game Pass

Escape Simulator pozwala nam trafiać do pomieszczeń utrzymanych w różnych klimatach i rozwiązywać kolejne zagadki prowadzące do odnalezienia wyjścia. Twórcy przygotowali lokacje inspirowane między innymi starożytnym Egiptem, statkiem kosmicznym czy wiktoriańską rezydencją.