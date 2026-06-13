Jak żyć po 007 First Light? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dawno nie mieliśmy okazji zagrać w taką grę – wysokobudżetową, dobrze wyreżyserowaną przygodę dla pojedynczego gracza i z dużą dawką akcji. Kiedyś potrzebę takiej rozrywki zaspokajało Uncharted, ale od dawna nie otrzymaliśmy nic nowego. Nie dziwi mnie więc wielki sukces 007 First Light – to nie tylko efekt silnej licencji, ale też świetnej roboty wykonanej przez IO Interactive.

Pojawia się jednak problem. Co dalej? Jeśli macie już za sobą tę przyjemność i chcecie znaleźć inną, podobną produkcję, niestety nie mam dobrej informacji. Od dawna nie robi się takich gier, a potencjalnie najlepsza alternatywa została skasowana (mam na myśli Perfect Dark). Wybranie ośmiu polecajek było trudne, a więc trzeba było podejść do tematu kreatywnie. Mam więc nadzieję, że studia i wydawcy dostrzegą, że jest tutaj spora luka do zapełnienia.

Dajcie znać w komentarzach, która gra jest dla Was najciekawszą opcją po przejściu 007 First Light.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER – Remake szpiegowskiego klasyka

MGS to zupełnie inny gameplay, mocno nastawiony na skradanie i działanie z ukrycia. To jest DNA tego cyklu. Zupełnie inny jest też klimat, który w Snake Eater przenosi nas o kilka dekad w przeszłość. Z drugiej strony mamy szpiegowską atmosferę i polityczne intrygi, a więc to, co jest bardzo ważne w First Light. Myślę też, że produkcja Konami, mimo siły IP, nie odbiła się aż tak wielkim echem, aby każdy miłośnik szpiegów miał już swoją kopię. Nadal jest wiele osób, które mogą sprawdzić ten tytuł. Teraz jest do tego dobra okazja.

Dlaczego warto?

Szpiegowski klimat

Kultowy MGS3 w nowej odsłonie

Najlepsza wysokobudżetowa skradanka ostatnich lat

Nasza recenzja – Gra, która zasługiwała na więcej

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Bondowski duch w świecie przyszłości

Wbrew pozorom dodatek do Cyberpunka 2077 to zdecydowanie jedna z najlepszych propozycji dla osób, które zachwycił klimat 007 First Light. Powód jest dosyć prosty – to rozszerzenie jest bardzo mocno inspirowane szpiegowskimi i bondowskimi klimatami. Fabuła, w przeciwieństwie do podstawki, skupiona jest na wielkiej polityce i spiskach. Nawet tytułowy utwór nagrany przez Dawida Podsiadłę brzmi tak, jakby miał znaleźć się na ścieżce dźwiękowej nowego filmu z serii James Bond. Jeśli więc ktoś jeszcze nie sprawdził Phantom Liberty, zdecydowanie polecam nadrobić tę grę – wybitny poziom i klimat bardzo bliski temu, co znamy z najnowszego hitu IO Interactive.

Dlaczego warto?