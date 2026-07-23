MindsEye otrzymało nietypowy tryb multiplayer. W grze zadebiutował „Grenade Football”

Studio Build a Rocket Boy udostępniło kolejną aktualizację do MindsEye, a wraz z nią jeden z najbardziej nietypowych trybów wieloosobowych, jakie do tej pory trafiły do gry. W ramach Update 8 gracze mogą sprawdzić Grenade Football – sieciową rywalizację 5 na 5, która w dość oryginalny sposób interpretuje zasady piłki nożnej.

Mindseye – nowa, nietypowa zawartość

W Grenade Football zadanie jest proste – dwie drużyny walczą o zdobycie bramek, jednak zamiast kopać piłkę, wykorzystują granatniki, aby wystrzeliwać ją w kierunku bramki przeciwnika. Twórcy zaprezentowali nowy tryb na krótkim zwiastunie, pokazując szybkie i dość chaotyczne mecze nastawione na zręczność oraz dobrą koordynację zespołu.