MindsEye otrzymało nietypowy tryb multiplayer. W grze zadebiutował „Grenade Football”

Studio Build a Rocket Boy udostępniło kolejną aktualizację do MindsEye, a wraz z nią jeden z najbardziej nietypowych trybów wieloosobowych, jakie do tej pory trafiły do gry. W ramach Update 8 gracze mogą sprawdzić Grenade Football – sieciową rywalizację 5 na 5, która w dość oryginalny sposób interpretuje zasady piłki nożnej.
Mindseye – nowa, nietypowa zawartość
W Grenade Football zadanie jest proste – dwie drużyny walczą o zdobycie bramek, jednak zamiast kopać piłkę, wykorzystują granatniki, aby wystrzeliwać ją w kierunku bramki przeciwnika. Twórcy zaprezentowali nowy tryb na krótkim zwiastunie, pokazując szybkie i dość chaotyczne mecze nastawione na zręczność oraz dobrą koordynację zespołu.
Choć mechanika wydaje się stosunkowo prosta, może okazać się ciekawą odskocznią od głównej rozgrywki. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jest to przede wszystkim eksperymentalny dodatek, który ma urozmaicić ofertę multiplayer.
Aktualizacja nie kończy się jednak na nowym trybie. Update 8 wprowadza również Silva E-Series: Summer Circuits – zestaw wyścigów czasowych rozgrywanych na pustynnych trasach Redrock. W tym przypadku gracze rywalizują wyłącznie z czasem oraz internetowymi tabelami wyników, ponieważ zawartość przeznaczona jest dla jednego gracza.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja nr 8 to jedna z największych dotychczasowych aktualizacji gry MindsEye, wprowadzająca tryb wieloosobowy oraz nowy tryb rozgrywki: „Grenade Football”. Ponadto pogłębia ona wrażenia z rozgrywki dla jednego gracza i rozszerza możliwości tworzenia postaci dzięki nowym funkcjom i ulepszeniom.
Ponieważ letnia gorączka piłkarska wciąż trwa, nie mogliśmy pozostać w tyle. „Grenade Football” to dynamiczny tryb wieloosobowy, który nadaje klasycznej grze wybuchowy charakter. Gracze zamieniają buty na wyrzutnie i przenoszą siłę ognia na boisko, gdzie o zwycięstwie decydują praca zespołowa, wyczucie czasu i umiejętności.
Przypomnijmy, że Mindseye jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.