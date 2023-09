Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!

Michał "Muradin" Grabowski 0 0

Tylko jeden dodatek, ale za to jaki – Widmo Wolności wraz z aktualizacją 2.0 daje drugi wiatr w żagle Cyberpunk 2077 i zachęca do powrotu do Night City jak nigdy dotąd.

Chciałoby się powiedzieć, że trochę przedwczesny koniec drogi dla Cyberpunk 2077 jeśli chodzi o dodatkową zawartość, bo czego by tu nie mówić – chyba wszyscy liczyliśmy przynajmniej na dwa duże dodatki podobnie jak w przypadku Wiedźmina. Tego najlepszego, trzeciego ma się rozumieć. Nie zmienia to jednak faktu, że droga Cyberpunka przez ostatnie lata była długa, kręta i wyboista. Od jednej z najbardziej kontrowersyjnych premier ostatnich lat po żmudne łatanie wszystkiego, co da się w Night City uratować lub poskładać tak, aby działało zdecydowanie lepiej.

Zarówno dodatek Widmo Wolności jak i aktualizacja 2.0 (o której będzie trochę później w tej recenzji, ale nie będzie się wliczała do oceny końcowej) to pewnego rodzaju znak dla twórców, że w przypadku nawet największych porażek warto powalczyć, aby wrócić z wojny z tarczą, a nie na tarczy. Zdecydowanie można powiedzieć, że CD Projekt RED się to udało, ponieważ idąc krok po kroku z kolejnymi aktualizacjami nastroje graczy były coraz lepsze. W międzyczasie wyczekiwana aktualizacja next-genowa oraz premiera bardzo ciepło przyjętego przez graczy Cyberpunk: Edgerunners rozpaliły ponowną chęć do eksplorowania tego świata nawet, jeśli pierwsze spotkanie z nim mogło mocno zachwiać wiarę w REDów.

GramTV przedstawia:

Okazuje się bowiem, że aktualizacja 2.0 wprowadza sporą dawkę świeżości i swobody, której chyba tak bardzo wszystkim brakowało na czele z nieco bardziej żywym światem. Natomiast Widmo Wolności to świetna, szpiegowska historia, która miesza wiele różnych dobrych motywów znanych z popkultury w jedno, a przy okazji potrafi zaserwować (ponownie) potężną dawkę emocji. Taką, po której zastanawiasz się które z decyzji podjętych w trakcie gry powinieneś żałować bardziej. Oczywiście zachęcam również do zapoznania się z recenzją Myszastego na świeżo po premierze gry kilka lat temu. Z jednej strony dla kontrastu z tym, jak wygląda Cyberpunk 2077 teraz, a z drugiej dlatego, że kilka pewnych dość pozytywnych elementów z głównej gry łączy się z Widmem Wolności, ponieważ pod pewnymi względami niektóre elementy mocno wytrzymały próbę czasu. Poztywne rzecz jasna.